Nichtsoneustart

Der Bund will die Wagner-Festspiele in Bayreuth gegen coronabedingte Mehrkosten absichern. In diesem Jahr seien 4,1 Millionen Euro an Bundesmitteln eingeplant, hieß es am Freitag in Berlin. Darin enthalten sei neben dem regulären Zuschuss eine Million Euro für zusätzliche Kosten wegen der Pandemie. Darüber hinaus habe Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) weitere Mittel aus dem Programm »Neustart Kultur« in Aussicht gestellt – was steht schließlich mehr für einen Neustart als die traditionsverseuchte Wagner-Orgie auf dem Grünen Hügel? (dpa/jW)