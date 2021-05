Gut in Form

Harald Kretzschmar Im Schutz der zehnten Muse: Zeichnungen von Harald Kretzschmar

Wer schreibt Geschichte? Ist sie nur die Summe oder das statistische Mittel aller individuell gelebten Leben? Schreiben wir alle ein bisschen mit am großen Weltenlauf, der dann von den Historikern objektiv aufgezeichnet wird, zur Belehrung und Ermahnung der Nachgeborenen? Die Frage ist rhetorisch. Geschriebene Geschichte ist ein sehr wandelbares und daher auch schwankendes Konstrukt. Und der Marxist weiß: die (vor)herrschende Geschichtsschreibung ist immer die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Aber gibt es ein richtiges Leben in der falschen Geschichte? Oder ist das falsche Erleben in der falschen Geschichte das Richtige? Wenn dem so wäre, dann hat uns Harald Kretzschmar mit seinem »alternativen Künstlerreport« »Stets erlebe ich das Falsche« (Quintus-Verlag, 2017), in dessen Biographien sich immer auch sein eigenes Künstlerleben spiegelt, vielleicht ein paar Körnchen der Wahrheit geschenkt, welche öffentlich besoldete Geschichtsdeuter so mühsam zu verdecken bemüht sind. Wer nachzudenken (oder auch einfach nur zu denken) bereit ist, findet hier eine heiter-ernste und unbedingt ehrliche Selbstbefragung über die Möglichkeiten und Grenzen von Kunst und Künstlern im Wandel der Gesellschaft.

Behutsamer Ernst

Heiter-ernst habe ich Harald Kretzschmar, der mir als Kind der DDR mit seinen markanten Porträtkarikaturen schon immer präsent war, Mitte der 1990er Jahre auch persönlich kennen- und schätzengelernt. Als treibende Kraft des Kultur- und Kunstvereins Kleinmachnow leitete er regelmäßig Diskussionsabende, an denen ich (als Begleiter meines Vaters) anfangs nur zuhörend und später auch meine ersten – noch ziemlich unausgegorenen – Thesen zu Kunst und Realismus zum besten gebend, teilnehmen durfte. Prägend war für mich dabei der behutsame Ernst mit dem jedem Argument, egal von wem geäußert, begegnet wurde. Erst viel später ist mir die Tragik, aber auch menschliche Größe der zum Teil selbstquälerischen Diskussionen von DDR-Intellektuellen, die versuchten, für sich und ihr Werk im neuen Deutschland einen Platz zu finden, bewusst geworden. Neben ständigen Gästen wie dem Regisseur Lothar Warneke (1936–2005), dem Dokumentarfilmer Karl Gass (1917–2009), dem Maler Werner Gottsmann (1924–2004) oder der Literaturwissenschaftlerin Marianne Schmidt (1929-2017) war es immer Kretzschmar, der – um ein prägnantes Urteil nie verlegen – es verstand, der Diskussion eine vorwärtsweisende Richtung zu geben, ohne in grundlosen Optimismus zu verfallen.

Kunst und Erkenntnis

Dennoch ist es ihm zunehmend wichtig, gerade an diese Zeit zu erinnern, und zwar als Beginn einer Aufarbeitung der Aufarbeitung der DDR-Geschichte, und sich nicht nur daran zu erfreuen, dass ab und zu wieder einmal ein paar Kunstwerke, die in der DDR entstanden sind, gezeigt werden. Die Kunst der DDR hat nicht am 3. Oktober 1990 geendet – ihre überlebenden Protagonisten sind meist noch heute im Abseits, ihr Werk und ihr Wirken weiterhin bedroht. Die erwähnte Tragik der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit dem zustimmend-kritischen Tätigsein im realexistierenden, d. h. nichtutopischen, Sozialismus lag in der völligen Verkennung der Absichten und Ansichten der neuen »Sieger der Geschichte«. Wahrscheinlich war es für gebildete und im sozial-solidarischen Sinne des Wortes anständige Menschen undenkbar, was für ein totalitärer Vernichtungsfuror mit den ausgesprochenen Bemühungen zur Delegitimierung der DDR entfesselt wurde. Nicht nur, dass eine ebenso totale Unkenntnis wie ein Desinteresse an den Kulturleistungen der DDR bestand, überdies wurde auch jede nichtdissidentische Tätigkeit in die aktive Unterstützung eines »Unrechtsstaates« verkehrt. Ganz zu schweigen vom Wegbrechen, ja vom Verlachen, für selbstverständlich gehaltener Grundannahmen, wie der Existenz objektiver Qualitätskriterien, die über Einspielergebnisse oder Verkaufspreise hinausgehen, oder gar einer gesellschaftlichen Rolle von Kunst, die sich nicht im Dekorativen erschöpft, sondern Erkenntnisse hervorzubringen vermag.

Harald Kretzschmar gehörte zu den robusteren und glücklicheren Naturen, die bei allem Kämpfen in der unermüdlichen Weiterarbeit auch nach der »Wende« eine Chance zum Mitgestalten erhielten. Seine 30jährige Tätigkeit für das ND (bis zur »­Verjüngung« im Jahre 2020) und seine unzähligen Buchpublikationen seien hier nur erwähnt. Aber auch innerhalb seines Metiers, in dem sich Kretzschmar vom politischen Karikaturisten zum philosophischen Cartoonisten entwickelt hat – und dazu immer die Spezialität des Porträts pflegte –, ist des Kämpfens kein Ende. Die Künste und besonders ihre von der zehnten Muse geschützten satirischen Auswüchse sehen sich derzeit von (mindestens) zwei Seiten bedroht: ideologisch gefärbter Dummheit und überideologischem Dilettantismus.

Die nötige Zugewandtheit

2019 schrieb Kretzschmar in der Melodie & Rhythmus zur Krise der Satire: »Erschütternd hingegen ist, wie wenig die wortpointierte Bildfindung des Cartoons noch bewirkt. Akzeptanz und Popularität von kritischer Zeichnung ist ohnehin im Schwinden. Satiremacher scheinen immer zahmer, die Beurteiler immer wütender zu werden.« Das Verstehen von Satire, besonders des Elements der Ironie, hat ja sowohl etwas mit Intelligenz als auch mit einer grundsätzlichen Zugewandtheit zu tun oder zumindest der Möglichkeit, dem anderen etwas anderes als abgrundtiefe Boshaftigkeit zu unterstellen. Andernfalls bietet Satire ein offenes Einfallstor für Unterstellungen jeglicher Couleur.

Unter der Überschrift »Putsch der Dilettanten« treibt Kretzschmar seit Ende der 1990er Jahre der Qualitätsverlust in jeglichen Auseinandersetzungen mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit um. Die Verlagerung der Debatten ins Digitale ist hierbei wahrlich nicht die Ursache, sondern, wie bei vielen anderen Dingen auch, nur ein Verstärker und Beschleuniger. Qualität meint hierbei keine von einer selbsternannten Kunstelite oder Meinungsführerclique willkürlich definierten Kriterien, sondern es geht um das Geformtsein von Äußerungen, egal ob sie Sachbeitrag, Meinung oder Kunstwerk sein sollen. Die Form ist kein Selbstzweck. Kretzschmar besteht mit ­Hegel und seinen Nachdenkern auf der »dialektischen Einheit von Inhalt und Form«. Formlosigkeit ist ein sicheres Indiz für fehlenden Inhalt, Formungsschwäche geht mit Denkschwäche einher. Das sprachlich wie visuell ungeformte Geblubber auf allen sozialen Kanälen vernebelt die Sicht, verklebt das Hirn, verschmiert die Emotionen.

Dass der philosophische Zeichner noch gut in Form und längst nicht gewillt ist aufzugeben, demonstrierte er unlängst, indem er uns die sechste Grafik der jW-Kunstedition schenkte. Dem Beweger und Former Kretzschmar ein herzliches und forderndes »Weiter so« zum 90.!