Neustart für Bafög überfällig

imago images/snapshot Studierende demonstrieren für Soforthilfen in der Coronazeit

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack forderte am Freitag, das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) intensiv zu überarbeiten und teilte dazu mit:

Das Bundesverwaltungsgericht stellt mit einem aktuellen Richterspruch infrage, ob das Bafög verfassungsfest ist. (…) Die staatliche Studienfinanzierung erreicht nur noch einen kleinen Teil der Studierenden. Fast 90 Prozent von ihnen bekommen kein Bafög. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun festgestellt, dass der Regelbedarf im Bafög das ausbildungsbezogene Existenzminimum nicht absichert. Die Frage der Vereinbarkeit des Bedarfssatzes mit den Sozialstaatsbestimmungen des Grundgesetzes liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung. Dass strukturelle Armut unter Studierenden weit verbreitet ist, hatte bereits die Nothilfe für Studierende angesichts der Coronakrise offen gelegt. Das Bafög wurde in den 50 Jahren seines Bestehens Stück für Stück ausgetrocknet. Wir brauchen endlich einen Neustart für das Bafög. Dazu zählt ein satter Aufschlag bei den Elternfreibeträgen und den Bedarfssätzen und in Zukunft eine regelmäßige und automatische Anpassung der Bafög-Sätze an die Lebenshaltungskosten. Es darf keine halben Sachen mehr bei der Bafög-Reform geben. Gegen die Bafög-Bescheide sollten die Studierenden nun Widerspruch einlegen und das Verfahren dann bis zur Entscheidung des BVerfG ruhen lassen. So können sie ihren Anspruch aufrechterhalten, wenn das Verfassungsgericht zu ihren Gunsten entscheidet.

Bei der Coronanothilfe mussten die Studierendenwerke zahlreiche Anträge ablehnen: Die Antragstellenden waren zwar auch nach der Definition der Coronanothilfe arm, doch die finanzielle Notlage bestand schon vor der Pandemie.

Sevim Dagdelen, Obfrau der Bundestagsfraktion von Die Linke im Auswärtigen Ausschuss, mahnte am Freitag eine gerechte Friedenslösung im Nahen Osten an:

Die Linke begrüßt die zwischen der israelischen Regierung und der Führung von Hamas und Islamischem Dschihad vereinbarte Waffenruhe als notwendige Voraussetzung für einen gerechten Frieden im Nahen Osten. Die Beendigung der völkerrechtswidrigen israelischen Annexions-, Siedlungs- und Besatzungspolitik im Westjordanland, in Ostjerusalem und auf den Golanhöhen ist unabdingbare Voraussetzung für eine Lösung des Jahrzehnte währenden Konflikts und das friedliche Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Die Bundesregierung muss sich jetzt zusammen mit den Partnern in der EU und den USA für die umgehende Umsetzung der entsprechenden UN-Resolutionen einsetzen.

Der Stopp deutscher Waffenexporte in die Krisenregion ist überfällig, das gilt für Israel wie für das NATO-Mitglied Türkei und die Golfdiktatur Katar, die als Unterstützer der islamistischen Hamas als bewaffnetem Arm der antidemokratischen Muslimbruderschaft in Palästina auftreten, um ihre eigene autoritäre Herrschaft zu sichern. Die Bundesregierung sollte dagegen endlich die Initiative ergreifen für eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten. Regionale Kooperation zur Herstellung von Sicherheit und Stabilität ist nicht zuletzt auch im Interesse Israels.