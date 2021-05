»Palästinensische Narrative kommen zu kurz«

Manar Shahin/ZUMA Wire/imago images Für ein Ende des Bombardements und der Belagerung Gazas: Solidaritätsdemonstration am Mittwoch auf dem Berliner Alexanderplatz

Die anhaltende Eskalation im Konflikt zwischen Israel und Palästina wird in der Bundesrepublik teils heftig diskutiert. Welche Perspektiven kommen dabei aus Ihrer Sicht zu kurz?

Es wird nicht diskutiert, was denn eigentlich der grundsätzliche Plan für palästinensische Menschen ist. Diese entscheidende Frage: Wie geht es weiter, wie kann man diesen Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen? Palästinensische Narrative, die palästinensischen Menschen, die kommen komplett zu kurz.

Wie positioniert sich die »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost« in der Debatte?

Wir sind eine jüdische Organisation von in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden. Wir sehen uns als antirassistische Community und stehen gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Mit diesen Grundpfeilern ausgestattet gucken wir auf die Situation im Nahen Osten. Dort sehen wir, wie die eine Seite die andere seit vielen Jahrzehnten machtpolitisch und militärisch dominiert. Dieses Ungleichgewicht möchten wir aufheben. Dieser Tatsache muss man ins Auge schauen, auch wenn es schmerzhaft ist zu sehen, welche Verbrechen auch in unserem Namen dort verübt werden. Und wir möchten eine Situation schaffen, in der alle Menschen, die in der Region leben, unabhängig von ihrer Religion, ihrer Hautfarbe oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit ein demokratisches, selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben führen können. Wir wollen, dass die Besatzung und jegliche Gewalt beendet wird.

Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen Antisemitismus und legitimer Kritik an der Politik der israelischen Regierung?

Antisemitismus beginnt dort, wo ich mich als Jüdin angegriffen fühle. Wenn ich für meine Religion oder für meine Zugehörigkeit zu einer jüdischen Gruppe diskriminiert werde, ist das Antisemitismus. Bei extremen Beispielen, wenn jemand am Rande einer Demonstration ruft »Bomben auf Tel Aviv« oder »Kindermörder Israel«, schaue ich genauer hin. Diese Aussagen sind zwar gewaltvoll, aber nicht per se antisemitisch. »Bomben auf Tel Aviv« hat in diesem Fall einen ganz anderen Kontext als in deutschen Ohren. Ein verzweifeltes »Bomben auf Tel Aviv« ist aggressiver Widerstand gegen die Unterdrückung im Kontext der Ignoranz, die Palästinenserinnen und Palästinenser erfahren. Es ist ein gewaltsamer Aufruf, den ich als solchen verurteile, aber nicht als Antisemitismus. Das ist in dem Moment nicht gegen mich als jüdische Person gerichtet.

Das Problem mit »Kindermörder Israel« ist, dass wir zwei unterschiedliche Blickwinkel auf diesen Begriff haben. Der eine ist der, der aus Deutschland mit Nazihintergrund kommt und mit einer langen Geschichte des europäischen Antisemitismus zusammenhängt. Dort bezieht sich der Begriff auf mittelalterliche antisemitische Legenden, wonach Juden angeblich Kinder töten und essen. Das ist selbstverständlich ein schreckliches antisemitisches Stereotyp. Die Leute, die aber gerade »Kindermörder Israel« rufen, sind keine Deutschen mit Nazihintergrund, sondern Menschen, die aus der palästinensischen Perspektive versuchen, eine Sprache für die Tatsache zu finden, dass das israelische Militär ihre Kinder in Gaza tötet.

In Ihrer Rede auf der vom Verein »Palästina spricht« organisierten Demonstration zum Tag der Nakba am 15. Mai in Berlin sagten Sie: »Zu deutschen Politikerinnen und Politikern sagen wir: Die Waffenlieferungen an Israel reinigen nicht euer Gewissen von den Verbrechen der Nazis.« Welche Nahostpolitik fordern Sie von der BRD vor dem Hintergrund der Naziverbrechen?

Ich fordere die deutsche Politik auf, die richtigen Lehren aus den Verbrechen der Nazizeit zu ziehen, die hier begangen worden sind, von den Vorfahren einiger der Menschen, die hier heute Politik machen. Die richtige Lehre daraus ist nicht »nie wieder darf so etwas Juden widerfahren«, sondern die richtige Lehre daraus ist: »nie wieder darf so etwas irgend jemandem widerfahren!«. Und dabei sage ich jetzt nicht, dass das, was Israel macht, das gleiche ist, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Ich mache grundsätzlich keine Nazivergleiche. Aber klar ist: Die Lehre aus den Verbrechen der Schoah muss die Charta der Menschenrechte sein.