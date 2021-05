Der Rechtsstaat und die Kennzeichnungspflicht

jW

Jeder Fußballfan kennt sie, hat sie schon am eigenen Leib erfahren, mindestens davon gehört: Polizeigewalt.

Beinahe ohnmächtig steht der Fan vor diesem Phänomen, weiß nicht, wie er sich dagegen wehren kann, und sofern doch, ob das tatsächlich etwas bringt. Zu hoch sind die Hürden durch den bei der Polizei herrschenden Corpsgeist, zu schwer wiegt der Fakt, dass Polizeibeamte gegen Kollegen ungern ermitteln. Hinzu kommt, dass Staatsanwälte solche Fälle nur mit spitzen Fingern anfassen und oft nicht mit der Konsequenz vorgehen, die sie in Verfahren gegen Fans an den Tag legen. In meiner Anwaltspraxis habe ich immer wieder Fälle von Polizeigewalt auf dem Tisch liegen. Ich rate jedem Mandanten, sich dagegen zu wehren und die rechtlichen Mittel voll auszuschöpfen.

2017 rügte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Bundesrepublik für ihren laxen Umgang mit der Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten, außerdem sprach er zwei von Polizeigewalt betroffenen Fußballfans Schadensersatzansprüche gegen die Bundesrepublik aufgrund fehlender Kennzeichnung der Beamten zu. Da aber für die Polizei und ihr Wirken die Länder zuständig sind, regeln diese auch die Kennzeichnungspflicht ihrer Beamten. Flächendeckend gilt sie nicht.

imago images/Fotostand Kennzeichnungspflicht? Ach, lieber nicht: Einsatzkräfte beim Spiel FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden (Hamburg, 1.12.2018)

Bei der Bundespolizei ist das anders. Für sie ist das Bundesinnenministerium zuständig. Diesen Donnerstag hätte das neue Bundespolizeigesetz im Bundestag verabschiedet werden sollen, es wurde allerdings kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Gleichwohl handelt es sich um einen erstaunlichen Entwurf. Denn obwohl der EGMR der Bundesrepublik ins Stammbuch der Rechtsstaatlichkeit geschrieben hatte, eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte vorzusehen, sucht man dergleichen im Entwurf vergeblich.

Wieder einmal scheint es so zu sein, dass sich die Regierenden dieses Staates nicht um europäische Urteile scheren. Dabei wäre es in Zeiten wie diesen, die geprägt sind von Grundrechtseinschränkungen und Fällen erheblicher Polizeigewalt bei Demonstrationen, um so wichtiger, rechtsstaatliche Zeichen zu setzen. Der Bundestag sollte gegenüber den Ländern mit gutem Beispiel vorangehen, keinesfalls sollte er ein Gesetz beschließen, in dem die Kennzeichnungspflicht fehlt. Kein Abgeordneter sollte der Lobbyarbeit von Polizeigewerkschaften verfallen. Der Schutz des Bürgers vor Übergriffen durch Vertreter des Staates muss oberste Priorität haben. Jeder Abgeordnete sollte gerade hier allein seinem Gewissen folgen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.