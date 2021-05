Anders drehen

Der Bundestag hat ein überarbeitetes Filmförderungsgesetz beschlossen. In Zukunft sollen Filmemacher stärker auf die Umwelt achten, wenn sie finanzielle Unterstützung von der Filmförderungsanstalt (FFA) wollen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde am Donnerstag mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD beschlossen. Die Filmförderung sollte eigentlich in größerem Umfang reformiert werden, wegen der Pandemie wurde das aber verschoben. (dpa/jW)