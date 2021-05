Überall Gespenster

Max Zerrahn Ohne Kontext geht gar nix: Ja, Panik

Eben noch passte es atmosphärisch wunderbar, im nächsten Moment jedoch brach der Sommer aus, und das neue Album der Gruppe Ja, Panik aus dem Burgenland, aus Wien, aus Berlin wirkte unvermittelt noch schwerer, noch düsterer als eh schon.

»Die Gruppe« heißt das Werk, es ist das erste seit dem Album »Libertatia« von 2014, auf dem sich die Formation um Sänger Andreas Spechtl noch um Disco-Bezüge bemühte, und das sechste Album insgesamt. Jetzt ist 2021, »the second year of the quarantine«, die Gruppe hat sich mit Laura Landergott zum Quartett erweitert, hat sich viel Zeit gelassen, war in anderen Referenzräumen aktiv, in diesen oder jenen, Bücher, Theater, Soloprojekte, aber jetzt sind sie zurück, draußen ist, wie gesagt, Sommer, die Inzidenzzahlen fallen, die anderen Zahlen steigen, mit etwas Glück ist der Coronaspuk bald vorbei.

Spuk ist ein gutes Stichwort. Auf »Die Gruppe« herrscht eine zeitgemäß bleierne Atmosphäre. Viele hallende Geräusche, ein, zwei mit Bedacht eingesetzte Gitarren, gern dwängelig, ein leierndes Saxophon, wenig Beats, wenig Tempo, wenig Bass. Ein Gespenstersound, den Ja, Panik hier kreieren. Und darüber der Sprechgesang Spechtls, der es gleich im Opener »Enter Exit« von Philip Roth zu Jochen Distelmeyer in nur zwei Sätzen schafft. Eine Menge englische Einsprengsel, eine Menge verborgene Referenzen, sehr, sehr viel Text, vergleichsweise wenig, fast keine Musik.

Natürlich geht nichts ohne Kontext, ohne den Diskurs, schließlich sind Ja, Panik selbst Gespenster, die Rückkehr des Verdrängten sozusagen – sie machen Diskursrock. Was war noch mal Diskursrock? Politisch bewusste, linke, kopflastige Gitarrenmusik mit deutschen Texten. Gerne mit Thema. Das Thema diesmal ist, wir deuteten es an, Hauntology, das Gespenstische im Hier und Jetzt, wie beim (leider toten) englischen Poptheoretiker Mark Fisher nachzulesen.

Insgesamt scheint die Textarbeit auf »Die Gruppe« zwar persönlicher gehalten als auf den vorherigen Alben, aber das mag täuschen. Das Politische ist immer noch auch das Private, besonders augenfällig wird das in den Stücken »The Cure« und »Apocalypse or Revolution«. Und nein, es ist kein rein englischsprachiges Album. Immer wieder fällt um die englischen Slogans herum eine Menge deutschsprachige Einordnung an.

Das Saxophon, gespielt von Rabea Erradi, ehemals Die Heiterkeit, erinnert an Fishers Lieblingsmusik der Genres Seapunk und Vaporwave, wie sie etwa das Projekt The Caretaker spielte: verwehte Sounds aus vergangenen Zeiten. Auch Drone ist ein schönes Stichwort, das Album Ja, Paniks klingt mitunter wie zu langsam abgespielte Schellackplatten, weit draußen auf dem Meer, auf einem leeren Kreuzfahrtschiff. Gespenstisch eben, irgendwie.

Das Stück »The Cure« indes könnte ein echter Lockdown-Kommentar sein, entstanden ist es freilich schon vorher: »Doktor hilf mir, Doktor bitte / Damit ich wieder rausgehen kann.« Während der Basslauf von »A Forest«, dem Signature-Sound-Hit der Gruppe The Cure, in »Gift« zu hören ist, hat »The Cure« mit der englischen Wave-Band wenig zu tun, dafür um so mehr mit der Idee bzw. Theorie der Akzeleration, wie sie im finalen Chor halbironisch besungen wird: »The only cure from capitalism is more capitalism.« Könnte was dran sein. »All das, was gerade mit dem Wort ›Krise‹ überschrieben wird, schläft ja unter der Oberfläche schon seit einigen Jahren«, sagte Spechtl in einem Interview mit einem österreichischen Radiosender.

»Eine Gruppe möchte ich sein«: Auch dieser Wunsch zum Wir zieht sich durchs Album, was aber fast schon mehr Behauptung als Wirklichkeit ist. Zu sehr klebt alles am Ich des Sängers – am Ende hat Spechtl auch für die Produktion selbst gesorgt. Musikalisch ist das leider oft trocken Brot; die Musik stellt sich in den Dienst der Texte. Die Verhältnisse werden jedenfalls ganz und gar nicht zum Tanzen gebracht. Das (musikalisch) Spröde, das der Band um Spechtl immer schon anhaftete, wird hier in den Exzess gesteigert: Das muss man erst mal aushalten.

Der Rest sind eben Worte. Viele, viele Worte. »Ein einzelner Text, translated and twisted«. Die Fangemeinde wird begeistert sein, Musik und Texte einsickern lassen und interpretatorisch umwälzen.