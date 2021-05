... und er wird wütend

DOK.fest München Disziplin und Selbsthass: Lukas »Graham« Forchhammer

Ein überraschend anrührendes Ereignis auf dem Dokfest München ist »7 Years of Lukas Graham«, ein Film über die gleichnamige Band bzw. über deren eigentlich gleichnamigen Sänger. Man kennt die Verwirrungstaktik mit dem Namen von Alice Cooper oder von Marilyn Manson: Indem der Sänger behauptet, »so heißt doch eigentlich die Band«, muss er sich nicht ständig von der Presse mit seinem Ego konfrontieren lassen.

Lukas »Graham« Forchhammer ­also ist der Frontmann der vierköpfigen Combo aus Dänemark. An künstlerischem Talent mangelt es ihm chronisch, kompensieren kann der einstige Kinderstar diesen Makel mit Selbsthass und eiserner Disziplin. Gedrillt hat ihn der eigene Vater, der mit 61 Jahren plötzlich am Herzinfarkt verstarb. Den einzigen Schicksalsschlag seines Lebens verarbeitete Forchhammer zum Welthit »7 Years« – bewundernswert, wer derart effektiv mit seinen Gefühlen wirtschaften kann.

»Ghettopop« nennt Forchhammer seine Musikrichtung, die vom gängigen Mainstream-Soulpop so wenig zu unterscheiden ist wie sein angestrengtes, getrimmtes Stimmchen. Jeder Satz aus seinem Mund ist inhaltlich der gleiche anmaßende Humbug wie das erdachte Genre. Regisseur René Sascha Johannsen lässt die Kamera beinhart draufhalten. Jeder prophetische Ausbruch des Musikers bleibt so hilflos für sich stehen wie sein williges Sich-Fügen andererseits.

Traurig gestalten sich auch die ­Tourneeeindrücke aus den USA. Vor ein paar hundert Leuten spielt die Nummer zwei der Charts ihren Hit – viel mehr wollen die ähnlich leeren Gehirne im Publikum nicht hören. Fast länger als die Auftritte dauern deswegen die Selfieorgien im Anschluss. Die und den Popularitätsporno der US-Amerikaner muss man als Skandinavier erst tolerieren lernen. Bieder und pathetisch geht es zu – Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll sind im modernen Geschäft kaum noch ein Thema, drei Bier nach getaner Arbeit zermürben zwar ausreichend, generieren aber keinen Glamour.

Traurigster Moment ist die ­Szene, in der Forchhammer irgendwo im Nirgendwo in einem Diner hockt und eine Fremde vollquatscht. Nicht mal die will sein Geplänkel hören, obwohl er krampfhaft versucht, sich interessant zu machen. Ungefragt belastet er die arme Seele an der Bar nach einer halben Minute Gespräch mit einer aufdringlichen Mischung aus Selbstbeweihräucherung und Einsichten in seine Gefühlswelt. Wer aber so reden will, der muss für Therapiesitzungen zahlen, bekommt sonst nur die erwartbare Reaktion am Tresen: ein freundliches Grinsen.

Die einzige authentische Wahrheit in diesem Film ist Forchhammers kurzzeitiger Erfolg, und, so suggeriert es die Kamera, er ist sich in einer Ecke seines kleinen Geistes dessen sogar bewusst. Er gewinnt den Grammy nicht – und wird wütend. Er muss einen Coversong singen, nur die Hälfte des Stadions klatscht. Er wird wütend. Der Produzent schreibt ihm kein Lied, eigene Ideen hat er nicht. Er wird wütend. Nach einem Nervenzusammenbruch muss der moppelige Sänger die Japan-Tournee absagen. Familie und Fitnessstudio geben ihm Halt, wer keine Kunst hat, muss Kinder und Muskeln machen. »7 ­Years of Lukas Graham« ist ein trauriger Film für Fans und Nichtfans gleichermaßen. Er dokumentiert und entstellt seinen Protagonisten auf faszinierende Art und Weise ohne offensichtliche Anstrengung.