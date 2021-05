»Kultur muss gelebt werden, um sie zu erhalten«

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa In den Jahren vor der Coronapandemie war das Fusion-Festival gut besucht (Lärz, 27.6.2019)

Das vom 24. Juni bis 4. Juli geplante »Fusion«-Festival in Lärz an der Mecklenburgischen Seenplatte ist abgesagt worden, zum zweiten Mal wegen der Coronapandemie. Warum haben Sie sich dazu entschlossen?

Wir denken, dass unser PCR-Testkonzept das »Fusion«-Festival ermöglicht hätte. Auch die zuständigen Ämter und Behörden standen unseren Plänen sehr positiv gegenüber. Aufgrund der noch geltenden Infektionsschutzverordnungen waren ihnen aber die Hände gebunden: Sie konnten die Veranstaltung nicht genehmigen. In der heißen Phase der Vorbereitung sind wir auf eine Genehmigungsperspektive angewiesen: Wie könnten wir sonst Künstler, Crews und Besucher reinen Gewissens motivieren, wenn wir damit rechnen müssen, kurz vorher die Notbremse ziehen zu müssen?

Ein Hygienekonzept und eine Teststrategie sollten das Festival möglich machen, auch das Gesundheitsamt hatte sich wohlwollend gezeigt. Warum scheiterte dennoch die Umsetzung der »Fusion«?

Wir denken es hat hier auch am politischen Willen gemangelt. Unser Konzept trägt ja dem Pandemiegeschehen mit hohem Testaufwand Rechnung: Wir sprechen von zweifachen PCR-Tests für jeweils 35.000 Besucher. Uns fehlte das Signal der Politik, dass eine Genehmigung möglich sein würde. Aktuell sind Großveranstaltungen ohne Ausnahme grundsätzlich verboten. Wir denken, dass unser Testkonzept hätte individuell geprüft und beurteilt werden sollen.

Sie haben in einer Erklärung politische Entscheidungsträger für die Absage verantwortlich gemacht, schreiben von »Zorn auf die Politik«. Was meinen Sie konkret?

Die Last der Einschränkungen ist sehr ungleich in der Gesellschaft verteilt. Der Lockdown gilt erbarmungslos für Kunst, Kultur und Freizeit. Die Wirtschaft aber läuft ungehindert weiter – und alle wundern sich, wo denn wohl die Infektionen herkommen! Ein Blick in andere Länder zeigt, dass mit zielgerichteter Pandemiepolitik und politischem Willen durchaus längst schon wieder sichere Großveranstaltungen möglich sind. Dank Impfungen, dank Tests, dank politischem Willen.

Das Festival war bereits ausverkauft. Was bedeutet die Absage für die Fans?

Die Tickets behalten für das Jahr 2022 ihre Gültigkeit, können aber selbstverständlich auch storniert und erstattet werden. Das haben wir auch 2020 schon so gemacht. Wir danken unserer Community, dass nur wenige von der Möglichkeit der Stornierung Gebrauch gemacht haben. Wir freuen uns, endlich 2022 mit euch allen zu feiern!

Wie geht es jetzt weiter?

Für den Spätsommer planen wir einige kleinere Veranstaltungen auf dem »Kulturkosmos«-Gelände. Wir wollen das PCR-Labor selbstverständlich zum Einsatz bringen, um diese zu ermöglichen. Außerdem betreiben wir jetzt eine öffentliche Teststelle. Im »Kuko Lab« können Menschen aus der Region, aber auch Touristen und Touristinnen neben den PCR-Tests auch kostenlose Schnelltests durchführen lassen. Das Ganze bieten wir im Drive-in-Verfahren an.

Wie groß ist Ihrer Einschätzung nach der Schaden für die Festivals durch die Coronapandemie, und wie wichtig ist es gerade jetzt, den Menschen Kultur nahe zu bringen und für Lebensfreude zu sorgen?

Der Hunger der Menschen nach Kultur und Lebensfreude ist allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, den wissenschaftlichen Fortschritt auch zu nutzen. Nicht nur, um den Hunger zu stillen, sondern auch, um die Kultur zu erhalten. Die DJs, unsere Crews, Schauspieler, Artisten und die vielen anderen Kulturschaffenden machen das alles ja aus Leidenschaft! Mit finanziellen Hilfen ist das Leid zwar gemindert, aber längst nicht aufgehoben. Kultur muss gelebt werden, um sie zu erhalten. Nicht zuletzt sinkt durch pauschale Einschränkungen auch die Motivation der Menschen, noch weiter mitzuspielen. Klugen, innovativen und ausgewogenen Konzepten wie unserem sollte auch deshalb Raum gegeben werden. Die Pandemie nehmen wir ja nicht auf die leichte Schulter.