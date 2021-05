Schönwetter in Wien

Dean Calma/IAEA/dpa Abbas Araghtschi (l.), Irans Chefunterhändler, und Rafael Mariano Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebhörde, am 8. April in Wien

Ein zur Schau gestellter Optimismus bestimmt aktuell die Politikeräußerungen und die Berichterstattung der Medien über die Verhandlungen zur Wiederherstellung des 2015 vereinbarten Wiener Abkommens. Der »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) sah erhebliche Einschränkungen des iranischen Atomprogramms im Tausch gegen eine Lockerung der von den USA und der Europäischen Union verhängten Wirtschaftssanktionen vor. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte am 8. Mai 2018 die Vereinbarungen aufgekündigt und die Wiederanwendung aller Strafmaßnahmen angeordnet. Im Gegenzug stellte Iran seit Mai 2019 die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem JCPOA ein.

Seit dem 6. April finden in Wien Gespräche über eine Rückkehr der USA in den Rahmen des JCPOA statt. Nach der vierten Verhandlungsrunde am Mittwoch meldeten internationale Medien übereinstimmend, es gebe »große Fortschritte« und eine vollständige Einigung sei »in Reichweite«. Die Wiener Zeitung titelte sogar, die Gespräche seien bereits »auf der Zielgeraden«. Ähnlich optimistisch äußerten sich mit einer auffallend übereinstimmenden Sprachregelung auch die Vertreter der sechs Staaten, die an den Gesprächen in der österreichischen Hauptstadt beteiligt sind. Dazu gehören neben dem Iran Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Der deutsche Außenminister Heiko Maas, notorischer Befürworter eines groben, undiplomatischen Tons gegen den Iran, stellte am Mittwoch sogar eine Einigung innerhalb der nächsten zwei Wochen in Aussicht.

Ähnlich äußerten sich unter anderem auch der iranische Chefunterhändler Abbas Araghchi, die Nummer eins unter den stellvertretenden Außenministern der Islamischen Republik, der Leiter der EU-Delegation in den Wiener Gesprächen, Enrique Mora, und der russische Vertreter Michail Uljanow. Inzwischen sind die Verhandlungsführer heimgereist, um sich in ihren Hauptstädten neue Instruktionen zu holen. In der kommenden Woche sollen die Gespräche in Wien fortgesetzt werden. Schon dann könne eine Einigung schriftlich fixiert werden, verlieh Araghchi seinen Hoffnungen Ausdruck.

Realistisch scheint das jedoch nicht. Das allgemeine Gerede über »große Fortschritte« ist nicht mit konkreten Informationen verbunden. Vorläufig verlangt die iranische Seite offiziell die Aufhebung »aller« Sanktionen. Das würde sogar noch über das 2015 in Wien Vereinbarte weit hinausgehen. Es ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern so gut wie sicher, dass die US-Regierung sich darauf nicht einlassen wird – und angesichts der Stimmung im Kongress auch gar nicht kann. Nicht nur die Republikaner, sondern auch viele Abgeordnete und Senatoren der Demokraten würden Präsident Joseph Biden »Verrat« vorwerfen. Auch die Regierungen Israels und Saudi-Arabiens, mit denen Washington jeden Verhandlungsschritt abstimmt, würden sehr verärgert reagieren.

Die mit voller Kraft betriebene internationale Optimismusproduktion hat zwei Ziele: Erstens läuft am Wochenende die Übergangsvereinbarung zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), einer in Wien ansässigen Unterorganisation der Vereinten Nationen, über die Fortsetzung der freiwilligen Zusatzverpflichtungen Irans ab, die am 21. Februar für drei Monate geschlossen wurde. Gerüchte über erhebliche Fortschritte bei den Wiener Gesprächen sollen günstige Voraussetzungen für eine gerade diskutierte Verlängerung der Übergangsvereinbarung schaffen.

Zweitens sollen offenbar Irans »Gemäßigte« durch Schönwettermeldungen gestärkt werden, bis die Präsidentenwahl am 18. Juni über die Bühne ist. Denn die Gegner Irans und andere internationale Beobachter fürchten, dass sich ein »Hardliner« durchsetzen und dass danach die Verhandlungen mit Teheran sehr viel schwieriger werden könnten.