Neuer Anlauf

imago/CHROMORANGE Davon gibt es reichlich: Briefkastenfirmen, die steuerrechtliche Schlupflöcher ausnutzen

Legale und illegale Steuervermeidung sind in der EU seit Jahren ein Dauerthema. Allein durch »aggressive Steuergestaltung« von Großkonzernen gehen den Mitgliedstaaten Schätzungen zufolge jährlich rund 70 Milliarden Euro durch die Lappen. Strengere Gesetze scheiterten meist am Widerstand der zur EU gehörenden Steueroasen Luxemburg, Niederlande und Irland.

Nun reißt die Coronakrise neue Löcher in die öffentlichen Haushalte. Zugleich kommt seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joseph Biden Bewegung in Debatten um globale Regeln bei der Unternehmensbesteuerung. Die EU-Kommission will das Momentum für einen neuen Anlauf nutzen, einheitliche Regeln durchzusetzen und Schlupflöcher zu schließen (siehe jW vom 19.5.).

Das Steuersystem müsse »mit der Entwicklung unserer Volkswirtschaften und unseren Prioritäten Schritt halten«, sagte der Vizepräsident der Kommission, Valdis Dombrovskis, am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Pläne. Die entsprechende Initiative seiner Behörde schaffe die Grundlage »für eine den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsene Unternehmensbesteuerung in Europa«. Zudem trüge sie zu einer nachhaltigeren und gerechteren Gesellschaft bei.

Trotz der großen Worte will Brüssel in der kurzen Frist erst einmal einige kleinere Initiativen auf den Weg bringen. So soll in den kommenden Monaten eine Regelung vorbereitet werden, die große Konzerne dazu verpflichtet, ihre tatsächliche Steuerquote offenzulegen. Zudem soll bis zum Jahresende ein Vorschlag nachgereicht werden, der darauf abzielt, den Missbrauch von Briefkastenfirmen für Steuerzwecke einzudämmen. Außerdem will die Kommission die Eigenkapitalfinanzierung von Unternehmen gegenüber der Fremdkapitalfinanzierung besserstellen. Die Details bleiben jeweils abzuwarten.

2023 soll dann ein neues Konzept für einheitliche Regeln bei der Unternehmensbesteuerung folgen. Genannt wurden zunächst nur Eckpunkte. Demnach strebt die Kommission weiterhin keinen einheitlichen Mindeststeuersatz an, sondern lediglich Vereinheitlichungen bei der Bemessungsgrundlage. Dies würde mehr Transparenz schaffen, den Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten, der zu immer niedrigeren Konzernsteuern führt, jedoch nicht begrenzen. Darüber hinaus soll das neue Regelwerk den Verwaltungsaufwand verringern und die Bedingungen im Binnenmarkt »unternehmensfreundlicher gestalten«. Ein Name für den angepeilten Rechtsrahmen wurde auch schon gefunden: Business in Europe: Framework for Income Taxation, kurz: BEFIT.

Zu befürchten ist, dass am Ende nicht viel mehr bleibt als die in Aussicht gestellten Geschenke für Konzerne in Form von Marktliberalisierung und Bürokratieabbau. Schließlich versucht die Kommission bereits seit zehn Jahren vergeblich, eine einheitliche Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer durchzusetzen. Die 2011 lancierte und 2016 erneuerte Initiative scheiterte jedoch stets am Widerstand einzelner Mitgliedstaaten, deren Geschäftsmodell auf Steuerdumping und Intransparenz beruht. Brüssel hat keine eigene Steuerkompetenz, jeder Mitgliedstaat kann daher alles blockieren.

Es geht also auch um die Machtverteilung zwischen nationaler und supranationaler Politikebene. Zuletzt hatte die Kommission mangels steuerpolitischer Zuständigkeit versucht, die internen Steueroasen auf dem Feld der Wettbewerbspolitik unter Druck zu setzen. Anordnungen gegenüber Luxemburg und Irland, denen zufolge unrechtmäßig eingeräumte Steuererleichterungen für die US-Konzerne Apple und Amazon zurückgefordert werden sollten, scheiterten jedoch am Justizapparat des Staatenkartells.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni zeigte sich bei der Vorstellung der Pläne allen bisherigen Erfahrungen zum Trotz zuversichtlich, dass es diesmal klappen könnte. Zur Begründung führte er an, dass die Situation nach der Pandemie eine verlässliche öffentliche Finanzierung nötig mache. Der EU-Abgeordnete Sven Giegold (Grüne) forderte derweil am Dienstag, das Einstimmigkeitsprinzip bei Steuerfragen aufzuheben. Pläne für mehr Steuergerechtigkeit seien »nichts wert, wenn sie von einzelnen Steueroasen per Veto blockiert werden können«.