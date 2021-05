Nicht zum Lachen

Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa Was hat er nach zwei Jahren vorzuweisen? Der Staatschef der Ukraine, Wolodimir Selenskij, Anfang April in Donezk

Der Vertrauensvorschuss war enorm, als der frühere Komiker und Schauspieler Wolodimir Selenskij vor zwei Jahren ins ukrainische Präsidentenamt gewählt wurde. 73 Prozent der Abstimmenden erteilten ihm das Mandat. Von diesem Vorschuss ist aktuell nur noch ein kleiner Teil übrig: Selenskij hat Zustimmungswerte im 20-Prozent-Bereich.

Das ist kein Zufall. Bisher hat der Präsident nichts von dem eingelöst, wofür er gewählt wurde. Weder hat er den Konflikt im Donbass beendet – im Gegenteil, der ist heute näher am Wiederaufflammen als jemals seit 2015. Noch hat er die Lebensbedingungen der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung verbessert: Immer neue Erhöhungen von Strom- und Gastarifen, Mieten und Verkehrstarifen führen dazu, dass die Menschen weiter verarmen. Auch die angekündigte Bekämpfung der Korruption war folgenlos, die einen Schmiergeldempfänger wurden durch andere, der Präsidialadministration genehmere, ersetzt.

Das sorgt inzwischen schon für deutliches Stirnrunzeln bei denen, von denen die staatliche Existenz und das wirtschaftliche Überleben der Ukraine heute abhängen: den westlichen Geldgebern. Als US-Außenminister Antony Blinken Anfang Mai Kiew besuchte, schob er den Bekenntnissen zur »territorialen Integrität« der Ukraine alsbald einen längeren Vortrag über die Notwendigkeit hinterher, »Reformen« vorzunehmen, auch wenn sie schmerzlich seien. Die flammenden Erklärungen Selenskijs und etlicher Minister und Spitzenbeamter, dass die Ukraine heute »an vorderster Front« gegen die »russische Aggression« stehe und deshalb eine bedingungslosere Unterstützung verdiene, verhallten ohne erkennbares Echo.

Das einzige, was Selenskij als Erfolg bilanzieren könnte, ist seine Bekämpfung der Oligarchie – genauer gesagt, einiger missliebiger Oligarchen. Das Parlament verabschiedete im vergangenen Jahr ein Gesetz, das – unter Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot – die Chancen von Igor Kolomojskijs Klagen gegen seine Enteignung als Chef der größten Bank des Landes zunichte machte. Das erfolgte nach heftigem Druck der westlichen Geldgeber. Als das ukrainische Verfassungsgericht im vergangenen Oktober eine Reihe von Bestimmungen der Antikorruptionsgesetzgebung aufhob, versuchte Selenskij zunächst, das Gericht durch Präsidialerlass aufzulösen, obwohl ihm dazu die Kompetenz fehlte. Als das nicht einmal in seiner eigenen Partei auf Rückhalt stieß, entließ er den Präsidenten des Gerichts, Alexander Tupizkij, und ließ ein Strafverfahren gegen ihn wegen angeblicher Beeinflussung von Zeugen anstrengen. Als Argument diente ihm, dass Tupizkij unter dem vorherigen Präsidenten Wiktor Janukowitsch ernannt worden sei und deshalb illegal amtiere.

Auch gegenüber ukrainischen Medien verschärfte der Präsident zuletzt seine Angriffe. Im Februar ließ er auf Antrag des ukrainischen Sicherheitsrates drei Fernsehsender schließen, die mit der größten Oppositionspartei des Landes, der »Oppositionsplattform – Für das Leben«, sympathisierten. Den Kovorsitzenden dieser Partei, den Oligarchen Wiktor Medwedtschuk, ließ die Generalstaatsanwaltschaft vor einigen Tagen in Hausarrest stecken. Sie wirft ihm Landesverrat und die Verschleuderung nationaler Ressourcen vor. Der erste Vorwurf bezieht sich darauf, dass Medwedtschuk über enge Kontakte zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin verfügt, der der Taufpate seiner Tochter ist. Der zweite beruht darauf, dass eine Medwedtschuk gehörende Firma auf der Krim nach deren Eingliederung in die Russische Föderation Vermögenswerte einer Ölbohrplattform vor der Küste der Halbinsel an die russischen Behörden übertragen habe. Was sie anderes hätte tun können, ließ die Anklage offen. Wie die Financial Times vor einigen Tagen schrieb, wurden Medwedtschuks Kontakte nach Moskau selbst unter Präsident Petro Poroschenko gelegentlich für diskrete Gespräche mit Russland etwa über den Austausch von Gefangenen genutzt und der Politiker deshalb in Ruhe gelassen.

Beraubt das Vorgehen gegen Medwedtschuk die »Oppositionsplattform« einer wichtigen Finanzierungsquelle, so attackiert Selenskij inzwischen auch einen einstigen Bündnispartner, den Kiewer Bürgermeister und Exboxer Witali Klitschko. In dessen Stadtverwaltung fanden vergangene Woche großangelegte Razzien statt, die zu elf Anklagen gegen Führungskräfte wegen mutmaßlicher Korruption führten. Am Dienstag durchsuchte die Polizei dann eine Wohnung in dem Haus, in dem auch Klitschko wohnt. Ukrainische Medien vermuten, er solle dadurch davon abgeschreckt werden, bei der nächsten Präsidentschaftswahl anzutreten.