Prekäre Kulturmacher

imago images/Martin Müller Eimerweise Kunst oder Kunst im Eimer? Protestaktion der Initiative »KulturMachtPotsdam« (1.5.2021)

Wir kennen die Hinweisschilder im Stadtbild: »Geschlossen!« Oder: »Abgesagt!« Auftrittsorte sind verrammelt, Veranstaltungen wurden verschoben. Zahlreiche Soloselbständige und freischaffende Künstler sind existentiell bedroht, bisweilen desillusioniert und ökonomisch ruiniert. Die Kulturlandschaft liegt seit rund 14 Monaten brach, weitgehend zumindest.

Um die Folgen von Einnahmeeinbußen zu begrenzen, fordern Kulturpolitiker einen »fiktiven Unternehmerlohn« für die betroffene Klientel – etwa die kulturpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, Simone Barrientos. »Nach wie vor fallen viele Soloselbständige aus der Kultur-, Veranstaltungs- und Medienbranche durch das Raster von Hilfsprogrammen und werden auf den sogenannten erleichterten Zugang in die Grundsicherungssysteme verwiesen«, heißt es in dem Linke-Antrag von Barrientos, der am Mittwoch im Bundestag zur Abstimmung stand. Die Linksfraktion fordert als Bundeshilfe eine monatliche Pauschale mittels eines fiktiven Unternehmerlohns in Höhe von 1.200 Euro – mindestens und rückwirkend ab März 2020.

Erfahrungsgemäß werden Oppositionsanträge seitens der Koalitionsmehrheit abgelehnt. Auch in diesem Fall. Nur die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen stimmte zu, die der FDP enthielt sich, die »schwarz-roten« Koalitionäre votierten dagegen, erfuhr jW unmittelbar nach der Abstimmung aus dem Büro der Linke-Politikerin. Barrientos am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung: »Während der Lufthansa, ohne zu zögern, neun Milliarden Euro gezahlt wurden, gilt bei Kulturmacherinnen und Kulturmachern das Prinzip Misstrauen«, ärgert sie sich. »Zum Vergleich«, so Barrientos weiter: »Die Lufthansa hat 64.434 Beschäftigte in Deutschland, in Kunst und Kultur arbeiten hingegen 319.952 Selbständige.«

Ähnlich positioniert sich Claudia Müller, die Mittelstandsbeauftragte der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. »Wir haben im Rahmen der Coronahilfen schon lange die Anrechenbarkeit eines Selbständigengeldes von 1.200 Euro pro Monat sowie der Krankenkassenkosten für Selbständige gefordert, auch rückwirkend«, sagte sie am Mittwoch auf jW-Anfrage. Neben einem Unternehmerlohn brauche es des weiteren die direkte Beantragungsmöglichkeit für Soloselbständige, eine Verschiebung der Endabrechnung auf Ende 2022 sowie Rückzahlungsmöglichkeiten in Raten über drei bis fünf Jahre. »Wenn kein Unternehmerlohn kommt«, betonte Müller, »sollte zumindest die Neustarthilfe verlängert und deutlich erhöht werden.«

In der Vergangenheit kritisierten Berufsverbände, Gewerkschaften und Betroffene ferner die Trennung von erstattungsfähigen Betriebskosten und Lebenshaltungskosten bei den Soforthilfen, die mit der Jobrealität im Kultur- und Kunstsektor wenig zu tun habe. »Das mündete in einem bürokratischen Chaos«, sagte Erhard Grundl, kulturpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, am Mittwoch gegenüber jW. Dass es auch anders gehen kann, zeige Baden-Württemberg, das »als erstes Bundesland einen Unternehmerlohn für alle Soloselbständigen eingeführt hat«. Unbürokratisch.

Ein weiteres Problem: die Künstlersozialkasse (KSK). In rund 10.000 Fällen hat die KSK in Wilhelmshaven Vollstreckungsverfahren gegen freie Kultur- und Medienschaffende wegen rückständiger Beiträge ausgelöst. Die Folge: Die KSK-Mitgliedschaft vieler Betroffener ruht deswegen. Die Coronakrise habe gezeigt, wie defizitär die KSK konstruiert sei, bemängelt die Linke-Politikerin Barrientos. »Mittelfristig muss die KSK daher umfassend reformiert werden, um zu einem krisenresilienteren Kulturbetrieb beizutragen.« Ihr Parlamentskollege Grundl pflichtet bei. Nicht nur das: Er fordert von »großen digitalen Plattformen« eine KSK-Abgabe, »denn sie verdienen mit dem Content der Kreativen ihr Geld«. Hier fehle es an Gerechtigkeit.

Fraglich, ob diese »Gerechtigkeitslücke« zu schließen sein wird. Fest steht hingegen, dass ohne konkrete Unterstützung eines fiktiven Unternehmerlohns viele Soloselbständige und Freischaffende »in Zukunft keine Kultur mehr machen können«, mahnt Barrientos.