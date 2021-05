Doppelt abkassiert

imago images/Chris Emil Janßen Ruheständler in Deutschland erhalten im Durchschnitt weniger als 1.000 Euro monatlich. Dafür sollen sie mehr Steuern zahlen

Am Mittwoch hat der Bundesfinanzhof in München über zwei Verfahren verhandelt, denen weitreichende Folgen für Zehntausende Rentner beigemessen werden. Die beiden Kläger meinen, dass sie doppelt besteuert werden. Am 31. Mai will Deutschlands höchstes Finanzgericht seine Entscheidung verkünden, hat der X. Senat angekündigt. Bekommen die Kläger recht, könnte der Bundeshaushalt mit Milliardenforderungen belastet werden. Es geht um die Frage, ob die Finanzbehörden bei der Rentenbesteuerung so falsch rechnen, dass der Staat zuviel Steuern kassiert.

Geklagt hatten zwei Senioren, ein Zahnarzt und ein Steuerberater. Ersterer argumentierte unter anderem, seine Rürup-Rente und mehr als ein Dutzend privater Zusatzrenten seien zu hoch besteuert worden. Durch die Rentenreform von 2005 fühlen sie sich und ihre Ehefrauen benachteiligt. Vor der Reform wurden die Rentenbeiträge »vorgelagert« besteuert. Wer einmal in Rente war, musste auf die eingezahlten Beiträge keine Steuern mehr zahlen – nur auf die in der Zwischenzeit angefallenen Zinsen. Ab 2040 sollen die Renten dann »nachgelagert« besteuert werden, das heißt: Auf die ausgezahlten Renten müssen Steuern entrichtet werden, nicht mehr auf die Beiträge. In der Übergangsphase sinkt die Steuerbelastung der Beiträge, während gleichzeitig der steuerpflichtige Anteil der ausgezahlten Renten steigt.

Dass eine doppelte Besteuerung verfassungswidrig sei, stehe bereits fest, sagte Gerichtssprecher Volker Pfirrmann vor der Verhandlung. Es müsse »aber noch genau geklärt werden, wann eine solche doppelte Besteuerung überhaupt vorliegt und wie diese auch genau zu berechnen ist«. Die Berechnung sei kompliziert, und die Streitparteien hätten dazu auch unterschiedliche Auffassungen.

In einem Verfahren geht es unter anderem darum, ob sich bei Leibrenten aus privaten Kapitalanlagen eine doppelte Besteuerung ergeben kann. Ein Finanzgericht hatte dies in einer Vorinstanz so festgestellt. Weil dem Kläger dadurch aber »nur« ein Nachteil von rund 100 Euro entstand, entschied das Gericht, den Jahressteuerbescheid aus Gründen der Geringfügigkeit unverändert zu belassen.

In dem anderen Verfahren muss entschieden werden, wie der steuerfreie Teil der Rente berechnet werden muss. Konkret geht es darum, ob der Grundfreibetrag und die Beiträge für die Krankenversicherung dabei berücksichtigt werden müssen oder nicht. Außerdem muss geklärt werden, ob bei der Berechnung nur die statistische Lebenserwartung der Steuerpflichtigen berücksichtigt werden muss oder auch die des Ehegatten. Es wird davon ausgegangen, dass das Urteil in diesem Verfahren viele Rentner betrifft.

Die beiden Verfahren haben den Charakter von Musterklagen, denn deutschlandweit liegen aktuell etwa 142.000 Einsprüche von Rentnern gegen ihre Steuerbescheide vor, die sich auf die beiden Verfahren berufen. Im April hatte das die Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag erklärt.