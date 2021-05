Maas geißelt »Raketenterror«

Baz Ratner / Reuters Fängt fast jeden Flugkörper ab: Gegen Angriffe aus dem Himmel betreibt Israel sein Abwehrsystem »Eiserne Kuppel« (nahe Ashkelon, 19.3.2021)

Der Bundestag befasste sich am Mittwoch in einer von den Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD einberufenen Debatte mit den tödlichen Eskalationen zwischen Israel und Palästina. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte den »Raketenterror der Hamas«. Dieser sei durch nichts zu rechtfertigen, »auch nicht durch die Ereignisse auf dem Tempelberg am letzten Wochenende«. Maas zufolge habe die Hamas die Eskalation »bewusst herbeigeführt«.

Er forderte, dass die Gewalt auf beiden Seiten schnellstmöglich beendet werden müsse, wobei Israels Luftschläge auf zivile Gebäude in palästinensischen Gebieten nicht im Fokus seiner Kritik standen. Ein Drei-Stufen-Plan sehe einen Waffenstillstand und diplo­matische Gespräche ebenso vor wie Schritte, um die »komplexen Ursachen« des Konflikts anzugehen. Dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion Die Linke, Gregor Gysi, zufolge stimme es nicht, dass die Hamas für ihre Angriffe keine Gründe gehabt habe – allerdings habe sie keine, die diese rechtfertigten. Selbst in einem Krieg dürften niemals zivile Ziele angegriffen werden.

Maas sprach sich zudem dafür aus, »antisemitischen Hasspredigern, Hetzern und Gewalttätern« in der BRD mit der »ganzen Härte des deutschen Rechtsstaates« zu begegnen – egal, ob sie »schon immer hier leben oder erst in den letzten Jahren hierhergekommen sind«. Bei Demonstrationen anlässlich der Gewalt in Israel und Palästina waren in den vergangenen Tagen auch antisemitische Parolen skandiert worden.

Derweil hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) laut einer Mitteilung vom Mittwoch drei Vereine verboten, die in der BRD Geld für eine Stiftung der Hisbollah im Libanon gesammelt haben sollen. Das Verbot richtet sich gegen die Vereine »Deutsche Libanesische Familie«, »Menschen für Menschen« und »Gib Frieden«. Dazu durchsuchte die Polizei am Mittwoch insgesamt 20 Privatwohnungen und Vereinsräume. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erklärte, die Verbotsentscheidung sei »auch eine Botschaft an die Feinde Israels«. Seehofer hatte die Hisbollah im März 2020 mit einem Betätigungsverbot belegt. (dpa/jW)