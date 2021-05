Bach sorgt sich

Lausanne. IOC-Chef Thomas Bach hat in einem Brief an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eine schnelle Klärung der Vorwürfe gegen die Verbandsführung um Alfons Hörmann gefordert. Er sei »in großer Sorge« um die »Glaubwürdigkeit und damit auch Funktionsfähigkeit« des DOSB, schrieb der Vorgänger Hörmanns und heutige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Bach in seiner »Eigenschaft als DOSB-Ehrenpräsident«. Anonyme Mitarbeiter hatten in einem Brief eine »Kultur der Angst« im Verband beklagt. (dpa/jW)