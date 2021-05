Raritäten und Klassiker

Die Oper Frankfurt am Main plant angesichts sinkender Coronazahlen in der kommenden Spielzeit wieder Livevorstellungen vor Publikum. »Alle sind voller Vorfreude – und bestens vorbereitet«, sagte Intendant Bernd Loebe am Dienstag in Frankfurt bei der Präsentation der Saisonvorschau. Dabei setze das Haus erneut auf eine Mischung aus berühmten Opern und musikalischen Raritäten. Zu den selten aufgeführten Werken zählen etwa »L’italiana in Londra« von Domenico Cimarosa und »Maskerade« von Carl Nielsen. Insgesamt sind in der Saison 2021/22 elf Premieren geplant, darunter auch solche, die ursprünglich für die laufende Spielzeit geplant waren. Außerdem gibt es 15 Wiederaufnahmen sowie acht Liederabende. (dpa/jW)