Krieg ist gut für Netanjahu

Oded Balilty/AP/dpa Wahlkampf ohne Ende: Israels Premier Benjamin Netanjahu (l.) und Oppositionsführer Jair Lapid auf Plakaten in Ramat Gan (März 2021)

Die militärische Konfrontation mit der palästinensischen Kampforganisation Hamas, die seit Juni 2007 den Gazastreifen regiert, scheint Benjamin Netanjahu wieder einmal gerettet zu haben. Die Verhandlungen über die Bildung einer Koalition zur Ablösung des israelischen Langzeitpremiers wurden vorläufig beendet, nachdem der Führer der ultrarechten Partei Jamina, Naftali Bennett, am vorigen Donnerstag erklärt hatte, dass er für eine solche »Regierung des Wandels« nicht mehr zur Verfügung stehe.

Am Montag berichteten israelische Medien sogar, dass es Gespräche zwischen Netanjahu und Verteidigungsminister Benjamin Gantz, dem Führer der Partei »Blau-Weiß«, gebe, ihre Zusammenarbeit wiederaufzunehmen. Die beiden Politiker hatten sich im Mai 2020 auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung verständigt. Der seit 2009 ununterbrochen amtierende Netanjahu blieb Regierungschef, während Gantz Vizepremier wurde. Im Oktober des laufenden Jahres hätten sie dem Koalitionsvertrag zufolge ihre Plätze tauschen sollen. Indessen zerbrach die Regierung, die von Anfang an unter ständigen Streitereien gelitten hatte, im Dezember endgültig.

Dadurch wurden zum vierten Mal in zwei Jahren Neuwahlen erforderlich. Sie fanden am 23. März statt und ergaben erneut keine regierungsfähige Mehrheit. Nachdem zunächst Netanjahu als Chef der Partei mit dem besten Ergebnis erfolglose Koalitionsverhandlungen geführt hatte, ist gegenwärtig der Führer der zentristischen Partei Jesch Atid, Jair Lapid, vom Staatspräsidenten mit dem Versuch einer Regierungsbildung beauftragt. Ihm bleibt dafür aber nur noch bis zum 2. Juni Zeit. Danach könnte das Parlament 21 Tage lang versuchen, sich auf einen Regierungschef zu einigen. Würde auch das misslingen, wären die nunmehr schon fünften Neuwahlen unvermeidlich.

Bennett hat seinen Rückzug aus den Gesprächen über die Bildung einer Regierung ohne den Langzeitpremier damit begründet, dass angesichts der seit Montag voriger Woche stattfindenden militärischen Konfrontation »die Sicherheit an erster Stelle« stehen müsse. Dazu sei eine starke, möglichst breit aufgestellte Regierung notwendig. Mit einer Koalition, die von den vier Abgeordneten der fundamentalistischen arabischen Partei Raam abhängen würde, seien die jetzt erforderlichen Maßnahmen nicht möglich.

Tatsächlich wäre nicht nur eine »Regierung des Wandels«, sondern auch eine vom Likud geführte Rechtskoalition, selbst wenn Jamina sich ihr anschließen würde, beim bisherigen Stand der Verhandlungen auf Raam und ihren einflussreichen Führer Mansur Abbas angewiesen. Bennets Seitenwechsel könnte daher nur funktionieren, wenn entweder die »Blau-Weißen« von Gantz oder die vom Likud abgespaltene Partei Tikwa Chadascha (Neue Hoffnung), vielleicht auch beide, in das Regierungsbündnis einbezogen werden könnten. Gantz hat die am Montag verbreiteten Gerüchte über Verhandlungen mit dem Likud sofort dementiert, wie dieser übrigens auch. Der Führer der Neuen Hoffnung, ­Gideon Sa’ar, hat immer wieder definitiv erklärt, dass die Partei keine von Netanjahu geführte Regierung unterstützen werde.

Die Aufmerksamkeit konzentriert sich daher zunächst auf die Gespräche zwischen Jamina und Likud, die von beiden Seiten nicht bestritten werden und angeblich schon am vorigen Donnerstag aufgenommen wurden. Nach Berichten israelischer Medien soll Bennett Verteidigungsminister und die Nummer zwei der Partei, Ajelet Schaked, Außenministerin werden. Die kostenlos verteilte, deutlich rechtsgerichtete Tageszeitung Israel Hajom behauptete am Freitag außerdem, dass eine Integration von Jamina in den Likud im Gespräch sei. Der Rechtsaußenpartei, die zur Zeit mit sieben Abgeordneten in der Knesset sitzt, sollen für die nächsten Wahlen acht sichere Plätze auf der Liste des Likud versprochen worden sein. Bennett war jahrelang ein enger Mitarbeiter Netanjahus gewesen und hatte mehreren von ihm geführten Regierungen als Minister angehört.