Ausbeutung kann beginnen

Sarah Meyssonnier/Pool/reuters So großzügig: Frankreichs Präsident Macron verkündet am Montag in Paris einen Schuldenerlass für den Sudan

Rund 60 Milliarden Euro Auslandschulden drücken den Sudan, fünf Milliarden Euro will Frankreich dem Land erlassen, versprach Präsident Emmanuel Macron am Montag in Paris, mit 360 Millionen Euro Nachlass habe sich auch die BRD der »großen Geste« angeschlossen. Es sei »Zeit für die Investoren«, freute sich Wirtschaftsminister Bruno Le Maire – »wir kümmern uns um die Schulden, ihr könnt jetzt investieren«, riet er französischen und europäischen Konzernbossen.

15 führende Politiker aus Europa, Afrika und den Golfstaaten waren der Einladung Macrons, der ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl auch außenpolitisch punkten will, gefolgt. An die Sudan-Konferenz schloss sich am Dienstag eine »Finanzierungskonferenz« für andere afrikanische Staaten an, zu der Macron unter anderem die Regierungs- und Staatschefs aus Ägypten, Angola, Mali und dem Senegal nach Paris gebeten hatte. Per Videokonferenz zugeschaltet waren neben der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel Vertreter internationaler Organisationen wie der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF).

Der Sudan, der noch im Dezember des vergangenen Jahres auf der US-amerikanischen »schwarzen Liste der Staaten, die den Terrorismus unterstützen«, stand, dürfe endlich »zurückkehren in die internationale Gemeinschaft«, so Le Maire. Kein Wunder, das bitterarme Land im Südosten der Sahelzone ist reich an Erdöl, Gold, Eisen, Marmor und Uran – Schätze der Natur, die gehoben werden wollen. Es gilt außerdem als schätzenswerter Kunde der Waffenschmieden in Europa und den USA: Mehr als 30 Prozent seiner Staatsausgaben flossen in den vergangenen Jahren in den Militärhaushalt.

Das 40 Millionen Einwohner zählende Volk befreite sich im April 2019 zwar nach 30 Jahren von seinem Langzeitdiktator Omar Al-Baschir, seine Zukunft liegt allerdings nach wie vor in den Händen der Armee. Vorsitzender des aus Militärs und Zivilisten gebildeten »Souveränen Staatsrats« ist General Abdel Fattah Al-Burhan, der dem Rat untergeordnete zivile Premier Abdullah Hamdok steht der Übergangsregierung vor. »Das sudanesische Volk« werde nicht vergessen, »was Frankreich für es getan« habe, versprach Al-Burhan am Montag, der in Paris verkündete Schuldenerlass habe den anderen Gläubigern »den Weg aufgezeigt«. Nicht zuletzt soll auch das Konto beim IWF bereinigt werden, Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) versprach in Paris einen Beitrag von bis zu 90 Millionen Euro, Macron will 1,23 Milliarden beisteuern. Die USA hatten ihre zugesagte Hilfe in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar bereits vorher von einer »Normalisierung der Beziehungen« des Landes zu Israel abhängig gemacht.

Bundesaußenminister Maas lobte die Ergebnisse der Sudan-Konferenz am Montag und sprach von einem Reformprozess, der »eine historische Chance auf mehr Frieden« biete. Nicht zu vergessen seien allerdings »die wirtschaftlichen Perspektiven«, die dem Land »Freiheit« eintragen sollen. Jubel auch beim Initiator des Sudan-Spektakels: »Eure Revolution ist einzigartig«, begeisterte sich Staatschef Macron, »weil sie postislamistisch ist, weil zum ersten Mal in der gesamten Region ein Regime beendet wurde, das die Waffe des politischen Islam benutzte, um seine Irrtümer zu verbergen und sein Volk zu entzweien«. Die vor allem auf dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung des Sudan und des afrikanischen Kontinents einzuordnende Initiative Frankreichs soll nach Angaben des Pariser Präsidialbüros »die Grundlagen für einen neuen Wachstumszyklus legen«. Den hatte im vergangenen Jahr die Covidpandemie jäh unterbrochen. Afrika stehe nach 25 Jahren zum ersten Mal vor einer ernstzunehmenden Rezession.

Diese Sorge Macrons teilte auch Volker Perthes, ehemals geschäftsführender Vorsitzender der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin und seit Januar der neue UN-Sonderbeauftragte für den Sudan. Die Pariser Tageszeitung Le Monde zitierte ihn am Dienstag mit dem Wunsch, es sei wichtig, »dass die Friedensvereinbarungen so schnell wie möglich umgesetzt werden«. Denn: Das Land brauche »mutige Wirtschaftsreformen«, es liege jetzt in den Händen »des Sudan und der internationalen Gemeinschaft, zu zeigen, dass das Land eine Möglichkeit für die Investoren ist und kein hoffnungsloser Fall«. Die UNO sei »bereit, ihre volle Unterstützung beizutragen«. Der von Armut geschlagenen Bevölkerung des Sudan fehlen seit Jahren alle Voraussetzungen für eine menschenwürdige Grundversorgung; nicht erst die nach UN-Angaben seit drei Jahren »galoppierende Inflation« und die aktuelle Covidpandemie haben das Land nach der »Revolution« vollkommen von der »Hilfe« alter europäischer Kolonialmächte wie Frankreich oder Deutschland und den rein profitorientierten Geldverleihern des internationalen Finanzmarkts abhängig gemacht.

Sudans Premier Hamdok versprach am Montag immerhin, sich zuvorderst um Beschäftigungsmöglichkeiten für die jungen Menschen des Landes zu kümmern. »Damit sie hierbleiben können, anstatt sich auf die gefährliche Reise über das Mittelmeer zu begeben. Unsere jungen Talente zu verlieren hieße, unsere Zukunft zu verlieren.« Sicher auch ein Hinweis an die französischen Gastgeber und die EU, deren restriktive Flüchtlingspolitik jedes Jahr viele hundert afrikanische Flüchtlinge das Leben kostet.