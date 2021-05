Letztes Geleit

Frank Schumann

Mit Moritz Mebel starb am 21. April 98jährig der letzte deutsche Verteidiger Moskaus. Im Dezember vor 80 Jahren hatte er an der Wolokolamsker Chaussee, wo der faschistischen Wehrmacht die erste Niederlage des Zweiten Weltkrieges zugefügt wurde, gekämpft. Am Dienstag fand der Professor für Urologie an der Berliner Charité, der bis 1947 in der Sowjetarmee gedient hatte, in Berlin-Friedrichsfelde seine letzte Ruhestätte. Unter jenen, die ihm das letzte Geleit gaben, waren der Militärattaché der russischen Botschaft und die Bundestagsabgeordnete von Die Linke, Gesine Lötzsch. (jW)