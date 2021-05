Auf dem Sprung

München. Vereinsurgestein Hermann Gerland verlässt den FC Bayern München. Das berichtete der Kicker am Montag. Der heute 66jährige Gerland (Spitznahme »Tiger«) fing 1990 bei den Bayern-Amateuren an und blieb für fünf Saisons. Nach Trainerjobs in Nürnberg, Berlin, Bielefeld und Ulm kehrte er 2001 nach München zurück und war seitdem in mehreren Positionen bei den Amateuren und Profis aktiv. (dpa/jW)