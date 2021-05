Guter Anfang

Göteborg. Die Fußballfrauen des FC Barcelona haben erstmals die Champions League gewonnen. Die Katalaninnen ließen dem FC Chelsea am Sonntag in Göteborg keine Chance und feierten mit einem 4:0-Sieg den größten Erfolg der Teamgeschichte. Melanie Leupolz unterlief schon nach 30 Sekunden ein Eigentor zum schnellen Chelsea-Rückstand. Alexia Putellas per Elfmeter (14.), Aitana Bonmati (21.) und Caroline Graham Hansen (36.) sorgten bereits bis zur Pause für die Entscheidung zugunsten von Barça. (sid/dpa/jW)