Räumung statt Unterstützung

imago images/Pixsell An der militarisierten EU-Außengrenze: Flüchtlinge im Januar im Lager Lipa in Bosnien und Herzegowina

Seit sich die sogenannte Balkanroute 2018 von Serbien und Ungarn nach Südwesten verschob, ist der Bundesstaat Bosnien und Herzegowina zum Flaschenhals der Migration in die EU geworden. Die rund 900 Kilometer lange Grenze zum EU-Mitgliedstaat Kroatien ist jedoch stark bewacht und militarisiert. Es werden Hubschrauber, Infrarotkameras, Stacheldraht und Bewegungsmelder eingesetzt. Außerdem führt die kroatische Polizei systematisch illegale und mitunter gewaltvolle »Pushbacks« durch.

Schätzungen zufolge leben etwa 10.000 Geflüchtete in Bosnien und Herzegowina. Ungefähr zwei Drittel von ihnen sind in Camps untergebracht, die von der International Organisation for Migration (IOM) betrieben werden.

Seit 2016 ist die IOM eine offizielle Partnerorganisation der Vereinten Nationen. Ihre erklärte Mission besteht darin, eine humane und geordnete Migration zu fördern, indem sie Regierungen und Migrierenden Dienstleistungen und Beratungen anbietet. Die IOM soll dabei den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen, einschließlich der Wahrung der Menschenrechte, verpflichtet sein. Auf ihrer Website betont sie, dass die Achtung der Rechte, der Würde und des Wohlergehens von Migrierenden bei ihrer Arbeit von größter Bedeutung ist.

In Bosnien und Herzegowina zielen die Programme der IOM darauf ab, »irreguläre« Migration zu verhindern und die Regierung bei der Verwaltung von Migrationsaktivitäten zu unterstützen. Seit Juni 2018 erhielt die IOM in Bosnien-Herzegowina 76,8 Millionen Euro von der EU, um diese Ziele umzusetzen. Neben dem Betreiben der Camps ist die Versorgung der Schutzsuchenden mit Lebensmittel und Hygieneprodukten eine zentrale Aufgabe der Organisation. Zusätzlich zu den ca. 10.000 Mahlzeiten, die die IOM innerhalb der Camps pro Woche ausgibt, verteilt sie eigenen Angaben zufolge wöchentlich rund 3.200 Essenspakete an Geflüchtete, die außerhalb der Camps leben. Die Versorgung beschränkt sich dabei jedoch auf ein Minimum. Die Essenspakete bestehen vorwiegend aus Nudelsuppen, Proteinriegeln und Trockenfrüchten. Sie sind ungenügend und nährstoffarm. Trotz des üppigen Budgets beschränkt sich das Reproduktionsniveau, das die IOM in diesen Kontexten sicherstellt, auf ein inadäquates Minimum. Humanitäre Mindeststandards werden nicht gewährleistet. In einer grenznahen militärischen Sperrzone verteilt die IOM gar keine Lebensmittel. Die dort lebenden Menschen sind auf die Unterrstützung von nichtoffiziellen Helfern angewiesen, die wiederum kriminalisiert werden und Repressionen ausgeliefert sind.

Neben der Grundversorgung der Schutzsuchenden gehört das Bewerben von »Rückführungsangeboten« zum Aufgabenbereich der IOM. In ihrem Lagebericht zu Bosnien und Herzegowina von Ende März 2021 wird explizit erwähnt, dass vermehrt solche Angebote gemacht werden sollen. Diese Zielsetzung passt zur EU-Migrationspolitik: Im Kommissionsbericht über Bosnien und Herzegowina von 2020 wurde das Land dazu aufgefordert, konsequenter freiwillige, aber auch unfreiwillige »Rückführungen« durchzuführen.

Nicht präsent in den Berichten, aber trotzdem fester Bestandteil der Arbeit der IOM ist die fortdauernde Kooperation mit der bosnischen Polizei. Im April dieses Jahres fanden mehrere Räumungen von besetzen Häusern in Velika Kladusa, einer kleinen Stadt im Norden Bosniens, statt. Geflüchtete wurden gegen ihren Willen von der Polizei und der IOM in eines der offiziellen Camps gebracht. Die Polizei ist dabei mitunter gewalttätig vorgegangen. Auch Orte außerhalb von Velika Kladusa sind Ziele der Repressionsmaßnahmen. Am 17. April führte die Polizei in einem grenznahen Dorf, in dem rund 200 Geflüchtete in verlassenen Häusern gelebt hatten, eine großangelegte Räumungsaktion durch. Die IOM war auch hier beteiligt, indem sie die Schutzsuchenden gegen ihren Willen in die 50 bis 70 Kilometer weit entfernten Camps Sedra und Borici transportierte.

Anfang Mai bedankte sich Zoran Galic, der Direktor der bosnischen Grenzpolizei, für die Unterstützung und Kooperation. Diese Arbeitsweisen und Zielsetzungen der IOM zeigen, dass sie unter dem Deckmantel eines humanitären Mandats der Vereinten Nationen in Wahrheit Komplizin der menschenrechtswidrigen EU-Migrationspolitik ist.