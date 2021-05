Appell für mehr

imago images/IPON Vor der Bundestagswahl setzt Verdi auf Diskussionsrunden und Umfragen, um ihre Forderungen durchzusetzen (Berlin, 1.5.2021)

Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Da haben Appelle Hochkonjunktur. »Krise bewältigen, Reichtum umverteilen, für eine gerechte Gesellschaft – ›Schluss mit der Schuldenbremse‹«, so lautete der Titel eines Aufrufs, den der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), Frank Werneke, die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, und der stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands Schauspiel BFFS, Hans-Werner Meyer, auf einer virtuellen Pressekonferenz am Montag vorstellten. Gemeinsam mit weiteren Verbänden, Gewerkschaften und wissenschaftlichen Instituten, die nach eigenen Angaben insgesamt zehn Millionen Mitglieder vertreten, fordern sie von den zur Bundestagswahl antretenden Parteien, »die Weichen für einen grundsätzlichen Kurswechsel zu stellen, den Sozialstaat zu stärken und auszubauen«.

Im großen und ganzen, den Eindruck vermittelte die Pressekonferenz wie der Aufruf, sei die Coronapolitik der Bundesregierung richtig gewesen. »Die Bundesregierung verhinderte mit Rettungsschirmen, Überbrückungshilfen und einem Konjunkturpaket einen wirtschaftlichen Kollaps«, heißt es im Aufruf. »Der Sozialstaat konnte in der Krise Sicherheit geben«, und »millionenfache Kurzarbeit vereitelte Massenentlassungen.« Schutzschirme für soziale Einrichtungen hätten das Sozialsystem stabilisiert.

Allerdings, hält der Aufruf fest, zeige die Pandemie auch die »Defizite« des Sozialstaats auf. Und die Liste der vom hiesigen Sozialsystem Vernachlässigten ist lang. Der Appell nennt Geringverdiener, Minijobber, Soloselbständige, kurzbefristete Projektbeschäftigte, Alleinerziehende, Auszubildende, Studenten, Zugewanderte, Erwerbslose, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung und Obdachlose. Auch »für Grundsicherungsbezieher und andere hilfsbedürftige Gruppen« habe es keine ausreichende Unterstützung gegeben. Die Folgen von 30 Jahren Deregulierungspolitik zeigten sich im »Pflegenotstand«, in der »Ausweitung des Niedriglohnsektors«, der »Wohnungsnot«, im »Investitionsstau in der kommunalen und sozialen Infrastruktur« und, und, und. Im Grunde könnten auch die in die Kurzarbeit geschickten Beschäftigten zu den Vernachlässigten gezählt werden. Sie mussten auf bis zu 40 Prozent ihres Lohnes verzichten, während die Unternehmen von Lohnkosten und Sozialbeiträgen entlastet wurden.

Hans-Werner Meyer vom Bundesverband Schauspiel erinnerte an die Kultur- und Kreativindustrie. Sie sei die zweitgrößte in diesem Land, »aber sie ist kleinteilig und wird getragen von Menschen mit atypischen Beschäftigungsverhältnissen.« Von der Sozialversicherung seien sie ausgeschlossen. Erst ab Januar habe es Unterstützungen für Soloselbständige und befristet Angestellte gegeben. Habe man aber »nur einen Tag Arbeitslosengeld in Anspruch genommen«, fielen staatliche Hilfen »flach«.

Dem setzen die Unterzeichner ihre Forderungen nach »mehr Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit« entgegen. Sie wollen außerdem eine Sozialversicherung, in die alle einzahlen, und eine »bedarfsdeckende Grundsicherung«.

Um all das zu finanzieren, bedarf es einer Abkehr von der Schuldenbremse. Doch der Streit darum, konstatiert der Aufruf, ist Teil eines »großen Verteilungskonfliktes«. Das private Nettovermögen belaufe sich auf 13 Billionen Euro, wobei das reichste Zehntel der Bevölkerung zwei Drittel und die Superreichen – das reichste 0,1 Prozent – ein Fünftel dieses Nettovermögens besäßen. Der Reichtum müsse in Zukunft stärker in die Pflicht genommen werden, fordern die Unterzeichner. Denn sie wissen: »Zwischen 1998 und 2015 wurden die reichsten 30 Prozent der Bevölkerung steuerlich entlastet, während die unteren 70 Prozent mehr Steuern zahlen mussten.«

Und wie will das Bündnis seinen Forderungen Nachdruck verleihen? Auf Nachfrage von jW antwortete Verdi-Pressesprecher Jan Jurczyk: Der Aufruf sei mit der Absicht veröffentlicht worden, deutlich zu machen, »dass es andere Politikkonzepte gibt als diejenigen, die sich in den parteiinternen Programmdiskussionen möglicherweise durchsetzen werden oder durchgesetzt haben«. Verdi fühle sich »bei den Grünen, bei der Linken und bei der SPD bereits gut wahrgenommen«, was die Berücksichtigung der erwähnten Themen betrifft. Verdi werde keine Wahlempfehlungen abgeben, »aber deutlich machen, welche Konzepte sie für geeignet halten, die sozialen und ökologischen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen«. Die Gewerkschaft wolle den Meinungsbildungsprozess der Wähler »mit einer Reihe von Aktionen, Diskussionen, Umfragen und dergleichen mehr« begleiten. Das wirksamste Druckmittel, nämlich Arbeitsniederlegungen, schloss Jurczyk aus: »Politische Streiks sind schlicht und einfach verboten. Daran halten wir uns selbstverständlich auch während der diesjährigen Bundestagswahl.«