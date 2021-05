Neue Machtansprüche

Hintergrund: Teheran und Riad im Gespräch

Der Iran hat Gespräche mit Saudi-Arabien offiziell bestätigt. Zuvor hatte der irakische Präsident Barham Salih erklärt, »mehr als einmal« habe Bagdad beide Staaten zu Gesprächen empfangen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh sagte Anfang Mai vor Journalisten in Teheran, man konzentriere sich auf regionale und bilaterale Themen. Teheran hoffe, die Spannungen zwischen beiden Ländern und in der Region reduzieren und neue Beziehungen aufbauen zu können. Das sei keine »neue Politik« Teherans. Hatten an dem Treffen am 9. April noch der saudische Geheimdienstchef Khalid bin Ali Al-Humaidan und Said Iravani, stellvertretender Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, teilgenommen, sollen bei einem weiteren Treffen im Mai voraussichtlich Botschafter beider Länder zusammenkommen.

Beobachter der Region sehen die Gespräche zwischen Riad und Teheran im direkten Zusammenhang mit den Gesprächen über die Zukunft des Abkommens über das iranische Atomprogramm JCPOA. Die US-Regierung, die versucht, gesichtswahrend wieder in das Abkommen einzusteigen, nimmt an den Gesprächen in Wien indirekt teil. Israel ist gegen die Gespräche und will – wie auch europäische US-Partner und namentlich nicht bekannte arabische Golfstaaten –, dass mindestens die Frage des iranischen Raketenprogramms zusätzlich in das Abkommen aufgenommen werden soll. Der Iran weist das zurück und beharrt auf der Rücknahme aller Wirtschaftssanktionen, die von den USA nach ihrem Ausstieg aus dem JCPOA-Abkommen verhängt worden waren.

US-Außenminister Antony Blinken begrüßte gegenüber der Financial Times die saudisch-iranischen Gespräche. Reden sei normalerweise besser als nicht reden, die Frage sei aber, ob es zu etwas führen werde. Im Juni stehen im Iran Präsidentschaftswahlen an. Sollte bei den Wiener Verhandlungen ein Durchbruch gelingen und sollten die Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden, könnte das die Kräfte im Iran stärken, die trotz viel Kritik an Gesprächen und Verhandlungen mit den USA festhalten wollen.

Im iranischen Fernsehsender Press TV sagte der emeritierte US-Professor Beau Grosscup, dass vermutlich die Entwicklung im Jemen-Krieg den arabischen Golfstaaten deutlich gemacht habe, dass sie im Falle eines Krieges mit dem Iran auf sich selbst gestellt seien. Um einen neuen und noch größeren Konflikt in der Region zu vermeiden, sei eine Annäherung zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran unabdingbar. (kl)