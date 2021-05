Mit »voller Wucht« gegen Gaza

Mohammed Salem/REUTERS Israelische Armee bombardiert Wohnhäuser in Gaza-Stadt (17.5.2021)

Tel Aviv eskaliert weiter den Konflikt mit den Palästinensern. Am Montag tötete die israelische Armee einen ranghohen Militärkommandeur der Palästinenserorganisation »Islamischer Dschihad«. Der Angriff galt den Angaben der Armee zufolge Hasem Abu Harbid, Leiter des nördlichen Kommandos der Organisation. Er sei für mehrere Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten sowie für Raketenangriffe auf Israel verantwortlich. Laut mehreren Medienberichten wurden bei einem anderen Luftangriff Israels auf ein Auto in Gaza drei Palästinenser getötet.

Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Denn: »Unsere Kampagne gegen die Terrororganisationen wird mit voller Wucht fortgesetzt«, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag. Die Armee habe bislang mehr als 1.500 Ziele im Gazastreifen attackiert. Der Einsatz »werde noch einige Zeit dauern«. Von palästinensischer Seite hieß es, es seien die bisher schwersten Luftangriffe in dem dicht besiedelten Küstengebiet gewesen.

Im Ringen um die Beendigung der Gewalt haben die Sondergesandten des sogenannten Nahostquartetts, bestehend aus Russland, den USA, den Vereinten Nationen und der EU, am Sonntag miteinander telefoniert. Bei dem Gespräch sei es um mögliche Schritte der Vermittler gegangen, um auf eine schnellstmögliche Deeskalation der Lage hinzuwirken, teilte das russische Außenministerium am Montag in Moskau mit. Ziel müsse zudem eine Waffenruhe und der Schutz der Bevölkerung sein. Russland betonte, es müssten so schnell wie möglich Perspektiven für eine politische Lösung des Konflikts geschaffen werden. Israelis und Palästinenser müssten zurück an den Verhandlungstisch. UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor unkontrollierbaren Folgen des Konflikts für den gesamten Nahen Osten.

Im Gazastreifen wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums innerhalb der vergangenen sieben Tage mindestens 200 Menschen getötet. Allein in der Nacht auf Sonntag kamen demnach bei Angriffen der israelischen Armee auf Häuser in dem Küstengebiet 42 Palästinenser ums Leben. In Israel wurden Rettungskräften zufolge durch den Raketenbeschuss der Hamas bislang zehn Menschen getötet. (AFP/dpa/jW)