In der Nähe der Kleinstadt Sibley im US-Bundestaat Iowa ist am Sonntag nachmittag (Ortszeit) ein Zug der Eisenbahngesellschaft Union Pacific, der giftige Substanzen transportierte, entgleist und dann in Flammen aufgegangen. Rund 80 Bewohner der Stadt mussten evakuiert werden. Die 47 Waggons entgleisten gegen 14 Uhr, wie die New York Times berichtete. Um 15 Uhr hätten die örtliche Behörde dann einen Evakuierungsbefehl an die Menschen in der Nähe geschickt. Berichte über Verletzte oder Todesfälle gab es keine. (jW)