»Rechte Gefahr wird weiterhin unterschätzt«

imago images/penofoto Selbst an sonst friedlichen Orten wie Parks ist man vor rechter Gewalt nicht mehr sicher (Grünanlage Forstbaumschule, Kiel)

Nach einem Polizeigroßeinsatz im Dortmunder Blücherpark am 9. Mai gab es unterschiedliche Meldungen über eine mutmaßlich rassistische Gewalttat. Was genau ist an dem Tag passiert?

Laut dem Bericht eines Augenzeugen wurde eine Familie von einem 39jährigen Mann mit einem Molotowcocktail angegriffen. In dem belebten Park hielten sich viele Familien auf, die dort den sonnigen Nachmittag genießen wollten. Die Flasche traf den Familienvater und die Kleidung der Mutter. Zum Glück wurde niemand verletzt. Dem Zeugen war der Angreifer schon vorher negativ aufgefallen. Dieser hatte sich nach der Tat ruhig davongemacht. Der Augenzeuge nahm mit Abstand die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Er konnte auch die Festnahme des Angreifers beobachten, bei der diesem ins Bein geschossen wurde.

In Ihrer Stellungnahme heißt es, die Polizei habe trotz anderslautender Zeugenaussagen ein rassistisches Motiv schnell ausgeschlossen. Wie kommt sie Ihrer Meinung in so kurzer Zeit dazu?

Wir wundern uns über diese schnelle Schlussfolgerung. Der Bericht einer Betroffenen lässt ganz klar auf ein rassistisches Motiv schließen. Auch Gespräche mit Anwohnern legen dies nahe. Mehrere Anwohner schildern, dass der Täter mehrmals rief, er habe etwas gegen »Ausländer«. Ich frage mich, warum die Aussagen der Betroffenen und Augenzeugen nicht ernstgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat Heimtücke und ermittelt wegen versuchten Mordes.

Die Behörden haben in den letzten Monaten mehrfach betont, mit der »Soko rechts« besonders sensibel bei der Verfolgung rechter Straftaten zu sein.

Auch wenn die Polizei in Dortmund stets behauptet, die rechte Gefahr anzugehen, können wir aus Erfahrung sagen, dass diese weiterhin unterschätzt wird. Nicht nur in Dortmund. Gerade bei Geschehnissen wie diesem ist stets von Einzelfällen die Rede. Bei Aussagen, wie Anwesende sie schildern, muss ein rassistisches Motiv aber Teil der Ermittlungen sein. Wir wissen bereits seit Jahren, dass zum Beispiel eine psychische Erkrankung und Rassismus sich keinesfalls ausschließen. Ein derartiger Hintergrund ist auch in diesem Fall naheliegend. In Städten wie Hanau und München kostete dieser Zusammenhang Menschenleben. Nach dem Anschlag in München 2016, bei dem neun junge Menschen durch einen rechten Täter mit psychischen Erkrankungen ermordet wurden, wurde das Motiv der Tat erst drei Jahre später anerkannt.

In der migrantisch geprägten Dortmunder Nordstadt hat es in den letzten Monaten mehrere kritisierte Polizeieinsätze gegeben. Sehen Sie da einen Zusammenhang?

Ermittlungsbehörden konzentrieren sich, wenn überhaupt, auf die juristische Dimension. Sie sind Teil des Problems, weil sie mit »Racial-Profiling« und Debatten um sogenannte Clankriminalität in der Nordstadt rassistische Ressentiments schüren. Ein Zusammenhang kann daher nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden. Alleine die sehr abschätzigen und teils rassistischen Kommentare im Internet nach Berichten über Polizeieinsätze im Stadtteil offenbaren eine gefährliche geistige Haltung. Viele junge Menschen, die in der Nordstadt leben, werden stigmatisiert. Das geht soweit, dass viele eine andere Adresse angeben, wenn sie sich etwa um einen Job bewerben.

Ihre Initiative kündigte an, die Ermittlungen kritisch begleiten zu wollen. Was genau ist damit gemeint?

Wir werden beobachten, was jetzt passiert und uns bei Bedarf weiter zu Wort melden. Wichtig ist die Solidarität mit den Betroffenen. Sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind und mit der Unterstützung unseres Bündnisses und vieler weiterer Menschen rechnen können. Unser Ziel ist, dass die Nordstadt nicht kriminalisiert, rechte Gefahr nicht verharmlost, Rassismus benannt wird und Betroffene ernst genommen werden. Solche Taten haben natürlich Folgen für das Leben der Menschen im Stadtteil. Wir verstehen es als einen Angriff auf uns alle, die wir in der Nordstadt leben, wenn Kinder auf Spielplätzen attackiert werden. Wir rufen die Nordstädter auf, miteinander solidarisch zu sein.