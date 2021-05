Statusfrage DFB

Uli Deck/dpa Allein auf weiter Flur: Der baldige Ex-DFB-Präsident Fritz Keller

Die Liste des Unerträglichen beim Deutschen Fußballbund (DFB) wird immer länger und will kein Ende nehmen. Fritz Keller hätte sich wegen eines Nazivergleichs als erster Präsident in der Geschichte des Verbandes vor dessen Sportgericht verantworten müssen, wie auch DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius wegen seiner Strippen zu einem üppig besoldeten Medienberater – nur ihr vorzeitiger Abgang verhinderte diese Peinlichkeit just in dem Moment, als die zwei wichtigsten Sponsoren des Verbandes einschritten. Statt dass der DFB um seinen Status als gemeinnütziger Verein besonders bemüht wäre, wird das Gemeinwohl von der Spitze des weltweit größten Einzelsportverband seit Jahren mit Füßen getreten.

Zwar berührt der Skandal um Keller und Curtius, denen jüngst die Landes- und Regionalverbände das Vertrauen entzogen, zur Abwechslung einmal nicht das Finanzgebaren des DFB und damit nicht die direkte Einlaufkurve zu den Finanzbehörden, die letztendlich über die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft entscheiden. Trotzdem stellt sich zusammen mit der Frage nach der personellen Neuaufstellung in der Frankfurter Fußballzentrale zwangsläufig eine andere: Was muss bzw. darf sich dieser Spitzenverband eigentlich noch alles leisten, ehe ihm die Finanzbehörde das Gütesiegel der Gemeinnützigkeit aberkennt?

Eine Überlegung, die im Nachgang zur Heim-WM von 2006 und allen damit verbundenen dubiosen finanziellen Transaktionen seit längerem im Raume steht. Eine Überlegung, die ebenso infolge von staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen wegen des Verdachts naheliegt, der DFB habe Werbeeinnahmen bei Spielen des Nationalteams von knapp fünf Millionen Euro nicht sauber deklariert und versteuert. Nicht zuletzt läge ein Entzug des Status als eingetragener Verein nahe, nachdem Ermittlungen zum Beispiel die vom DFB finanzierte Lustreise für Spitzenfunktionäre und »Ehrenmitglieder« zum WM-Finale 2014 nach Brasilien zutage förderten sowie ähnliche Ausflüge des DFB-Präsidiums, die als »außerordentliche Sitzung des Vorstands« getarnt wurden.

Falls sich eine Privatperson oder ein Unternehmen solcherlei dreiste Nasführungen erlaubte, dürften die Fahnder vom Finanzamt sehr schnell sehr unangenehm reagieren. Nicht so offensichtlich gegenüber »König Fußball« und seinem nationalen Verband, in dessen Chefetage längst Eigennutz vor Gemeinnützigkeit zu gehen und der Gemeinwohlanspruch ausgehöhlt scheint. Ob ein paar unfreiwillige Abgänge an der DFB-Spitze ausreichen, den Koloss auf den Pfad sportlicher Tugenden zurückzuführen, darf bezweifelt werden. Auch die zuständige Oberfinanzdirektion könnte nachdrücklich zur Rekultivierung beitragen. Es wäre zugleich eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme gegenüber dem braven Bürger. Er muss sicher sein dürfen, dass dort, wo – amtlich beglaubigt – Gemeinwohl draufsteht und dafür sogar steuerliche Vorteile gewährt werden, kein Etikettenschwindel geduldet wird.