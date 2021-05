Nordkorea verzichtet

Seoul. Nordkorea hat seine Fußballnationalmannschaft aus den Qualifikationen zur Weltmeisterschaft 2022 und Asienmeisterschaft 2023 zurückgezogen. Diese Entscheidung teilte der asiatische Kontinentalverband AFC am Sonntag zunächst ohne Angabe von Gründen mit. Nordkorea hatte bereits Anfang Mai entschieden, auf die anstehenden Spiele in der asiatischen WM-Qualifikation zu verzichten. Das Ansteckungsrisiko angesichts der Coronapandemie sei zu groß, hatte es zur Begründung geheißen. Daraufhin hatte der AFC Nordkorea gebeten, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Bereits zuvor hatte das abgeschottete Land entschieden, keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer zu entsenden. (dpa/jW)