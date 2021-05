In Schieflage

Kacper Pempel/REUTERS Blick in die Glaskugel: Was macht der Eisbär im Jahr 2050?

Wie sieht Deutschland im Jahre 2050 aus? Politische, technologische oder wirtschaftliche Prognosen über mehrere Jahrzehnte haben sicherlich eine Trefferquote auf dem Niveau eines Horoskops, doch beim Klima und damit den vielen von diesem abhängigen Sphären sieht es anders aus. Hochleistungscomputer und mehr als 50 Jahre Klimaforschung versetzen uns heute in die Lage, recht genau vorherzusagen, wie es um die Mitte des Jahrhunderts zwischen Rhein und Oder aussehen wird.

Toralf Staud und Nick Reimer, beide seit vielen Jahren journalistisch mit Energie- und Klimapolitik beschäftigt, sind quer durch die Republik gereist, um mit Fachleuten darüber zu sprechen, was auf uns zukommt. Wie werden die Wälder in 30 Jahren aussehen? Vor welchen Herausforderungen steht das Gesundheitssystem? Was bedeuten die Veränderungen für die Landwirtschaft? Wie kommt die Energieversorgung mit der Erwärmung zurecht? Und die Wirtschaft, die Verkehrsinfrastruktur, die Tourismusindustrie? Welche Gefahren lauern an den Küsten? Wie werden die Menschen in den Städten unter der Hitze leiden? Die Antworten haben sie gut lesbar und verständlich, solide, mit viel Liebe zum Detail und diverse Fachliteratur zitierend aufgeschrieben.

Ausgegangen sind sie dabei von den Projektionen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dieser hatte basierend auf seinem Klimamodell im vergangenen Jahr im vierten Nationalen Klimareport festgestellt, dass in den nächsten drei Jahrzehnten bis 2050 mit einer mittleren Jahrestemperatur zu rechnen ist, die rund zwei Grad über dem Niveau um die Wende zum 20. Jahrhundert liegen wird. Das ist jene Zeit, aus der bereits ausreichend Temperaturdaten vorliegen, aber die globale Industrialisierung und damit der Treibhausgasausstoß noch in den Kinderschuhen steckte.

Dieser Teil der Erwärmung ist übrigens kaum noch aufzuhalten, da das Klimasystem einige Jahrzehnte braucht, um sich voll auf die jeweils zusätzlichen Treibhausgase einzustellen. Doch schon bis 2050 ist, wie die beiden Autoren in 14 Kapiteln ausführlich beschreiben, mit gravierenden Veränderungen zu rechnen. Zum Beispiel werden Hitzewellen an Zahl und Intensität erheblich zunehmen. Für viele Menschen, insbesondere Alte, Kranke und Kinder, könnte das tödliche Folgen haben, wenn nicht rechtzeitig für Schutzmaßnahmen, Aufklärung und ein gut vorbereitetes Gesundheitssystem gesorgt wird.

Auch für die Stromversorgung kann die zunehmende Hitze problematisch werden, wenn an Kohle-, Atomkraft- oder Gasheizkraftwerken festgehalten werden sollte. Sie alle brauchen für den Betrieb große Mengen Kühlwasser. Schon jetzt fallen in Frankreich viele Atomkraftwerke im Sommer zeitweise aus, weil die Flüsse nicht genug Wasser führen oder dieses zu warm ist. Nun wird Hannover künftig das Klima des südfranzösischen Toulouse, Hamburg jenes des baskisch-spanischen Pamplona bekommen, wie die Autoren unter Berufung auf den DWD anmerken. Also werden sich entsprechende Ausfälle häufen, wie sie hierzulande in den vergangenen Dürrejahren bereits aufgetreten sind.

Dennoch versuchen die hiesigen Energiekonzerne, den Kohleausstieg hinauszuzögern. Aber dieser Aspekt bleibt in dem vorliegenden Buch unterbelichtet. Auf unterschiedliche Interessen in der Auseinandersetzung um den Klimaschutz wird nicht eingegangen, und auch die Quellen der Treibhausgase werden nicht analysiert. Das mag dem Anliegen geschuldet sein, vor allem die drohenden Folgen beschreiben zu wollen. Allerdings lässt dieses Manko die Leserin und den Leser mit dem Gefühl zurück, alle müssten irgendwie etwas tun, und das eigene Konsumverhalten zu verändern, könnte vielleicht schon reichen.

Doch das wird es nicht, und damit bekommt das vorliegende Buch eine Schieflage. Insbesondere, wenn auch noch mit einer gewissen Nonchalance und frei von Kritik angemerkt wird, dass die Bundeswehr durch den Klimawandel »sicherlich mehr zu tun bekommen wird, zum Beispiel durch angeheizte Rohstoffkonflikte«.