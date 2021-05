Der Stardirigent Simon ­Rattle und das London Symphony Orchestra (LSO) haben die britische Regierung um finanzielle Hilfe gebeten, um die Schwierigkeiten im Zuge von »Brexit« und Corona bewältigen zu können. Das berichtete der Guardian am Sonntag. Das Orchester sei abhängig von internationalen Touren, ein Großteil davon in Europa. Diese hätten vor der Pandemie und dem Austritt aus der EU 40 Prozent ihrer Einnahmen ausgemacht, so Rattle. Beim LSO herrsche Unsicherheit, ob Konzerte etwa in Deutschland, Frankreich und Italien unter den veränderten Umständen noch in vergleichbarem Maß möglich seien. (jW)