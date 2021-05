Jessica Weber/jW Mit Barbara Thalheim konnte eine der bekanntesten Sängerinnen der DDR für die Gala gewonnen werden

»Aus dem Leben bin ich in die Gedichte gegangen. Aus den Gedichten bin ich ins Leben gegangen«, hat Erich Fried einmal gedichtet. Auf beiden Wegen ist ihm die junge Welt im Laufe ihrer großen Filmschau und Gala am 8. Mai gefolgt. Acht Stunden lang widmeten sich die Tageszeitung und das ­Magazin für Gegenkultur Melodie & Rhythmus dem Leben und Schaffen des marxistischen Künstlers, der am 6. Mai vor 100 Jahren geboren wurde.

Ein Höhepunkt gleich zu Beginn: Dank bisher unveröffentlichtem Filmmaterial kam Fried selbst mit Reden und Gedichtvorträgen zu Wort. Zum Vorschein kam ein streitbarer Schriftsteller, nie ausweichend, immer im Dialog mit Publikum und Mitmenschen. Die beiden vorgeführten Dokumentarfilme »Die ganze Welt soll bleiben – Erich Fried. Ein Porträt« von Roland Steiner (Defa, 1988) und der englische »Exiles« von Jill Evans (BBC, 1988) vertieften den Eindruck. Eine perfekte Ergänzung zu den Vorführungen waren die Gespräche mit den Regisseuren. Roland Steiner konnte in der jW-Ladengalerie von Melodie & Rhythmus-Chefredakteurin Susann Witt-Stahl begrüßt werden, Jill Evans wurde später gemeinsam mit dem Produzenten Martin Rosenbaum und Erichs Sohn Klaus Fried aus London zugeschaltet.

Wiener Heimat und Exil, Zweiter Weltkrieg, Antifaschismus, Einsatz für den Frieden und den Sozialismus, Israel, Palästina und vieles mehr waren Gegenstand dieser Gespräche. Dabei wurde klar, dass mit dem interventionistischen, dem politischen Intellektuellen auch der Mensch Fried immer untrennbar verbunden blieb. Claudia Hahm, eine Dichterin und persönliche Freundin Frieds, brachte dies später am Abend auf den Punkt: »Erich war menschensüchtig.« Und vielleicht war ihm deswegen immer das Wichtigste: im Austausch bleiben, egal wie anders seine Gesprächspartner auch denken mochten.

Doch wurde der in der BRD oft verdrängte Fried, als dessen Leistung unter anderem herausgestellt wurde, dass er klar zwischen Antizionismus und Antisemitismus zu differenzieren vermochte, nicht nur im Gespräch gewürdigt. Gedichtrezitationen von Schauspieler Rolf Becker brachten den Künstler wieder selbst auf die (digitale) Bühne. Im Gedicht fand Fried zeitlebens ein Medium, um sowohl seine Menschenliebe als auch sein politisches Engagement auszudrücken. »Die Herrschenden aber halten Verratungen ab«, heißt es im Gedicht »Verstandsaufnahme«, und zu Recht mochten sich die Zuschauer beim Hören dieser Parodie auf den sogenannten Verfassungsschutz daran erinnert fühlen, wie der sich heutzutage gegen junge Welt in Stellung bringt, um ihr »den Nährboden zu entziehen«. Man wüsste nur zu gern, was der engagierte Linke Fried, der die bundesdeutsche Staatsraison, wann immer er konnte, aufmischte, heute darüber dichten würde.

Erfreulich und bezaubernd gestaltete sich das Kulturprogramm der abendlichen Gala. Die großartige Barbara Thalheim mit ihrer Band, Chris Jarrett mit virtuosem Spiel am Klavier und zuletzt ein schöner Gedichtvortrag des zugeschalteten Konstantin Wecker zogen Hunderte Zuschauer noch bis kurz vor Mitternacht in den Bann. Hätte Fried das gefallen? Vielleicht wäre ihm all das zu harmonisch gewesen, vielleicht hätte er gerne mehr gestritten. Doch eines ist sicher: Der Dichter wurde in all seinen Facetten sichtbar.