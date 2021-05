Geborgene Spitzen

Nach über 70 Jahren ist das Kunstwerk »Gebogene Spitzen« des russischen Malers Wassily Kandinsky wiederaufgetaucht, wie das Münchner Kunstauktionshaus »Ketterer Kunst« am Freitag mitteilte. Das Aquarell stamme aus dem Nachlass einer rheinländischen Privatsammlung und soll nun Mitte Juni in der bayerischen Landeshauptstadt versteigert werden. Das Aquarell soll bereits zu Lebzeiten Kandinskys (1866–1944) gezeigt worden sein – etwa in Berlin, Paris oder Stockholm. 1932 endete die Ausstellungshistorie, wie das Auktionshaus mitteilte. Später soll Kandinsky das Werk einem Kunsthändler gegeben haben, der es nach aktuellem Kenntnisstand der Experten 1949 verkaufte. Anschließend verlor sich die Spur. (dpa/jW)