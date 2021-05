Athen: EU lobt »Ergebnis« der Austerität

Athen. Aufgrund der Austeritätspolitik der vergangenen Jahre könne Griechenland nach der Eindämmung der Coronapandemie mit einem Wachstum rechnen. Diese Ansicht vertrat am Freitag die für den Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager bei einem Treffen mit dem rechten griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in Athen. »Die Situation im Land ist beeindruckend«, sagte Vestager im Staatsfernsehen (ERT). In allen Bereichen seien »Reformen« in die Tat umgesetzt worden, und das werde Wachstum erzeugen, hieß es. Griechenland war nach der schweren Finanzkrise 2010 durch Europäische Zentralbank, EU-Kommission und Internationalen Währungsfonds einer Austeritätspolitik unterworfen worden, die den Großteil der Bevölkerung in den Ruin trieb. (dpa/jW)