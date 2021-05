Cameron macht’s möglich

Hannah McKay/REUTERS Hat sich auf den Weg gemacht, um Firmen zu »helfen«: Ehemaliger britischer Premierminister David Cameron (London, 12.5.2021)

Am Donnerstag nachmittag ging es im britischen Parlament mal wieder um die gute alte Korruption. Expremierminister David Cameron musste gleich vor zwei verschiedenen Unterhausausschüssen erscheinen, um seine Rolle als Lobbyist für das im März pleite gegangene Finanzunternehmen Greensill Capital zu erklären.

Cameron hatte bereits im Jahr 2018 bei dem skandalträchtigen britisch-australischen Unternehmen angeheuert. Dafür erhielt er eine nicht näher bekannte jährliche Geldsumme, die laut seiner Aussage vom Donnerstag nachmittag jedoch deutlich über dem Jahresgehalt eines Premierministers in Höhe von 150.000 Pfund Sterling (174.000 Euro) liegen soll. Außerdem hielt Cameron ein Greensill-Aktienpaket, ebenfalls in unbekannter Höhe. Als Gegenleistung verrichtete der Expremier umfangreiche Lobbytätigkeiten im Umfeld britischer Ministerien.

Die Spezialität von Greensill Capital lag im sogenannten Supply Chain Financing, was zu deutsch ungefähr als »Lieferkettenfinanzierung« übersetzt werden könnte. Dahinter steckt die Methode, Unternehmen zu Überbrückungsfinanzierungen zu verhelfen, damit diese ihre jeweiligen Zulieferfirmen bezahlen können. Schon im Jahr 2012 gab es in diesem Zusammenhang die erste Zusammenarbeit zwischen Greensill und der von Cameron als Premierminister geführten Regierung. Damals erstellten beide Seiten ein Finanzierungsmodell für in Großbritannien tätige Unternehmen. Davon profitierte unter anderem der 2018 kollabierte Baukonzern Carillion. Laut der Financial Times vom 4. Mai 2020 wurde Greensill im Rahmen einer parlamentarischen Untersuchung dieser Firmenpleite dafür verantwortlich gemacht, dass Carillion seine Schuldensituation lange habe verschleiern können.

Die Zusammenarbeit zwischen Greensill und der britischen Regierung erstreckte sich auch auf andere Felder. So berichtete unter anderem die Tageszeitung Guardian, dass Greensill-Gründer Alexander Greensill Premierminister Cameron als unbezahlter Berater zuarbeitete. Diese Tätigkeit eröffnete dem Konzern Zugang zu insgesamt elf verschiedenen Ministerien, unter anderem dem Gesundheitsministerium. In seiner Tätigkeit als Lobbyist ermöglichte Cameron im Jahr 2019 ein Treffen zwischen Alexander Greensill und Gesundheitsminister Matthew Hancock. Als Ergebnis dieses Gesprächs entstand ein neues staatliches Finanzüberbrückungssystem für Apotheken, damit diese bei Zahlungen an Lieferfirmen nicht in Schwierigkeiten geraten – ein klassischer Fall von Lieferkettenfinanzierung. Greensill wurde auch hier organisierend tätig.

Im November 2020 versuchte Cameron, seine Kontakte nach Deutschland spielen zu lassen, um Greensill Zugang zu deutschen Ministerien und Behörden zu verschaffen. Scheinbar sollten auf dem deutschen Markt ähnliche Prozeduren wie in Großbritannien etabliert werden. Dies ist laut britischen Medienberichten jedoch gescheitert.

All diese Vorgänge wären an sich schon genug Stoff für zahlreiche Untersuchungsausschüsse. Am Donnerstag ging es jedoch sehr spezifisch um eine wahre Flut von SMS- und Whats-App-Nachrichten sowie E-Mails, die Cameron im Auftrag von Greensill im März und April 2020 innerhalb kurzer Zeit an verschiedene britische Minister sowie hochrangige Beamte verschickt hatte. In ihnen machte der Expremier zunehmend panisch Druck, um den Konzern in den Genuss britischer Coronahilfen kommen zu lassen. Es half alles nichts, das britische Finanzministerium ließ kein Geld springen. Zu klären ist nun unter anderem, ob Cameron damals bereits über die wachsenden Finanzprobleme von Greensill informiert war.

Auf diese Finanzierungsprobleme hatte am 4. Mai 2020 erstmals die Financial Times aufmerksam gemacht. In dem ausführlichen Bericht beschrieb das in London erscheinende Blatt, dass eine wachsende Zahl von Greensill-Kunden inzwischen Insolvenz hatte anmelden müssen, darunter ein in Großbritannien operierender Betreiber privater Krankenhäuser, ein Einzelhandelskonzern sowie ein auf den Agrarsektor spezialisierter Finanzkonzern aus Singapur. Die zeitliche Nähe dieser Häufung von Firmenpleiten im Einzugsbereich von Greensill zu Camerons Lobbyaktivismus in London erscheint durchaus bemerkenswert.

Beachtlich ist auch der Schaden der Firmenpleite für die britische Wirtschaft: Sie droht nun das transnationale Stahlimperium des indischen Unternehmers Sanjeev Gupta mit in den Abgrund zu reißen. Greensill hatte Gupta mit Darlehen für dessen britische Fabriken versorgt, pikanterweise wieder im Auftrag der britischen Regierung. Fraglich ist nun, ob der Staat für diese Gelder geradestehen wird. 5.000 Industriejobs ain verschiedenen britischen Standorten liegen in der Waagschale.