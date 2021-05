»Hört unsere Stimme«

Amanda Perobelli/REUTERS

Eine Woche nach einem brutalen Polizeieinsatz in einem Armenviertel in Rio de Janeiro mit 28 Toten, der angeblich gegen Drogenhändler gerichtet war, sind in Brasilien Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gegangen. In der Metropole São Paulo (siehe Foto) forderten die Demonstrierenden am brasilianischen Gedenktag an das Ende der Sklaverei die Beendigung der Diskriminierung Nichtweißer, die in Brasilien rund 55 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. (AFP/jW)