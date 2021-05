Kein Frieden für Gaza

Raneen Sawafta/REUTERS Auch in der besetzten Westbank protestieren die Menschen am Freitag gegen die israelischen Angriffe

An diesem Sonnabend gehen weltweit Palästinenser auf die Straße, um an die Nakba – die Katastrophe – von 1948 zu erinnern. Gemeint ist die Vertreibung Hunderttausender Araber aus Palästina durch zionistische Kampfgruppen nach der Staatsgründung Israels. Damals wurden die Wurzeln für einen bis heute andauernden Kolonialkonflikt gelegt, der seit Wochenbeginn wieder in einen offenen, aber asymmetrischen Krieg gemündet ist.

Den fünften Tag in Folge setzte die israelische Armee am Freitag ihre geballte Militärmacht gegen Widerstandsgruppen in Gaza ein. Hauptziel der durch Panzer- und Artilleriebeschuss von israelischer Seite der Grenze unterstützten nächtlichen Offensive war nach Armeeangaben ein als »Stadt unter der Stadt« bezeichnetes Tunnelsystem der Hamas. Im äußerst dichtbesiedelten und seit 14 Jahren unter einer israelischen Land- und Seeblockade leidenden Gazastreifen stieg die Zahl der bei Luftangriffen Getöteten nach Angaben des Senders Al-Dschasira bis Freitag auf 119 Menschen, darunter 31 Kinder. 830 Menschen wurden demnach verwundet. Gezielt zerstört wurden auch mehrere Hochhäuser in Gaza-Stadt, in denen zahlreiche in- und ausländische Medien ihre Büros hatten.

Eine israelische Bodenoffensive scheint nicht ausgeschlossen – Verteidigungsminister Benjamin Gantz ließ bis Freitag 14.000 Reservisten mobilmachen. Die Armee werde ihre Angriffe »mit großer Intensität fortsetzen«, und die Operation werde »so lange wie nötig weitergehen«, erklärte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Freitag morgen in einer Videobotschaft.

Ein russisch-ägyptisches Angebot zur Vermittlung eines Waffenstillstands scheiterte laut dem iranischen Sender Press TV am Freitag daran, dass die israelische Regierung die Bedingung der Hamas ablehnte, auch das besetze Ostjerusalem einzubeziehen. Drohende Vertreibungen arabischer Familien aus dem Stadtteil Scheich Dscharrah und Übergriffe der Polizei auf Betende in der Al-Aksa-Moschee waren der Funke, der die aktuelle Lage ausgelöst hatte.

Nach Angaben des israelischen Militärs vom Freitag hat die Hamas seit Wochenbeginn rund 1.800 Raketen auf Israel abgefeuert. 90 Prozent davon konnten durch das Abwehrsystem »Eisenkuppel« zerstört werden. Die Zahl der seit Montag in Israel Getöteten geben israelische Behörden mit sieben Personen an, darunter ein Soldat und zwei Kinder. Am Donnerstag hatte die Hamas erstmals mit Sprengstoff beladene »Suiziddrohnen« eingesetzt, deren niedrige Flugbahn von der »Eisenkuppel« nicht berechnet werden kann. Militärexperten sehen darin einen »Game Changer« zugunsten der Hamas. Angegriffen wurde laut Press TV unter anderem eine Chemiefabrik in der Negev-Wüste.

Nachdem es in mehreren israelischen Städten zu Lynchangriffen von ultrarechten jüdischen Siedlern auf Araber, aber auch zu Attacken arabischer Jugendlicher auf Juden, jüdische Geschäfte und Synagogen gekommen war, gingen am Mittwoch abend in vielen Städten des Landes Tausende jüdische und arabische Israelis gemeinsam für Frieden und gleichberechtigtes Zusammenleben auf die Straße.