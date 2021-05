Falscher Ort, falsche Zeit

Tokio. In Japan wächst wegen der Coronapandemie der Widerstand gegen die geplanten Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Eine Vereinigung einheimischer Krankenhausärzte forderte in einer Stellungnahme die Absage der bereits im Vorjahr aufgrund der Coronakrise verschobenen Spiele. »Wir wehren uns entschieden dagegen, die Spiele in Tokio zu einer Zeit stattfinden zu lassen, in der die Menschen überall auf der Welt gegen das Coronavirus kämpfen. Es ist in der Pandemie unmöglich, sichere und geschützte Spiele abzuhalten. Wir können die Gefahr nicht leugnen, dass viele neue Virusvarianten aus der ganzen Welt nach Tokio gelangen«, schrieben die Klinikärzte. (sid/jW)