Freispruch und doch kein Ende

In dieser Kolumne habe ich schon so manches Mal aus meiner Tätigkeit als Fananwalt berichtet. Hier nun wieder ein Beispiel aus dem Tollhaus der Juristerei.

Vor kurzem verschlug mich das Anwaltsleben mit einem Fan aus Niedersachsen in das Land an Rhein und Ruhr. Dem Mandanten war vorgeworfen worden, an einer Pyroaktion im Gästeblock beteiligt gewesen zu sein. Beweismittel sollte ein Video sein, auf dem zu sehen war, wie er am Rande des Blocks steht und neben ihm die Aktion läuft. Er war nicht vermummt, hat nicht gezündet, sondern lediglich beim Einlaufen der Mannschaften eine Blockfahne hochgehalten, was Fans stets zu Beginn eines Spiels machen. Er führte aus, dass ihm im Vorfeld gesagt wurde, es gäbe eine Choreographie. Weil er am äußersten Rand stand, fasste er auch das Transparent an.

Videos und Fotos wurden in der Hauptverhandlung angeschaut und der Mandant in epischer Breite von Gericht und Staatsanwaltschaft befragt, besser gesagt: gegrillt. Am Ende der Beweisaufnahme erklärte der Staatsanwalt, dass er dem Mandanten glaubt und auf den Videos auch nichts anderes zu sehen sei. Er plädierte auf Freispruch. Mein Antrag war selbstredend der gleiche, und der Mandant wurde freigesprochen.

Dann passierte das Erstaunliche. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung gegen einen Freispruch ein, für den sie selbst plädiert hatte. Das ist zwar prozessual möglich, aber durchaus ungewöhnlich. In der Berufungsbegründung war Erstaunliches zu lesen. Diese war von einem Staatsanwalt verfasst, der in der Hauptverhandlung gar nicht anwesend war. Auf einmal war alles ganz anders: Dem Mandanten könne man nicht glauben, und die Schuld würde sich ja ohnehin aus dem Video ergeben. Nicht nur der Mandant war perplex. Ich frage mich als Verteidiger schon, was dort intern vorgeht, wer mit wem spricht und ob ich nach diesem Schriftsatz in der gleichen Veranstaltung gesessen habe. Doch so ist es nun mal. Jammern hilft nicht, und das Landgericht wartet. Jetzt gilt es, auch in der zweiten Instanz mit allen Kräften für den Mandanten zu streiten.

Aber eins ist klar: Das elegante Florett bleibt zu Hause. Jetzt wird das große Schwert herausgeholt. Ich werde berichten.

»Sport frei!« vom Fananwalt.