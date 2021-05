Nachschlag: Ständchen für Steineckert

imago stock&people Hat ihre Utopie nie aufgegeben: Gisela Steineckert

Manch einer kennt Gisela Steineckert, ohne sie zu kennen. Wer, vor allem in Ostdeutschland, hat keine Zeilen aus »Als ich fortging« von Karussell, »Komm, wir malen eine Sonne« von Frank Schöbel oder »Ein Winter ist mir widerfahr’n« von Veronika Fischer im Ohr? Alles Klassiker des jüngeren deutschen Liedgutes, alle aus der Feder Steineckerts. Man würde ihr aber nicht gerecht, reduzierte man sie auf die begabte Songdichterin. Noch in seinem letzten Text für die junge Welt rühmte der kürzlich verstorbene Walter Kaufmann, einer, der etwas vom Erzählen verstand, den Ton ihrer wundersamen Prosa. Auch der Deutschlandfunk Kultur kann am 90. Geburtstag der Nationalpreisträgerin der DDR nicht vorübergehen und sendet ein Gespräch mit der ND-Redakteurin Irmtraud Gutschke. Die unterstreicht nicht nur Steineckerts Herzlichkeit und Eleganz, sondern auch ihr politisches Bekenntnis zum Sozialismus. Es ist die schönste Würdigung der Dichterin, sie nicht zu entpolitisieren. (pm)