Spezialist für Schlupflöcher

Francois Lenoir/REUTERS Unauffälliges Schildchen: Der Onlineriese unterhält Firmensitze gern in legalen Steueroasen (Luxemburg, 20.11.2012)

Amazon muss keine Steuern an Luxemburg nachzahlen. Das entschied das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg am Mittwoch. Es ist allerdings nicht so, dass Luxemburg die Nachzahlung gewollt hätte. Vielmehr hatte die EU-Kommission 2017 eine entsprechende Anordnung erlassen, nach der der Staat von dem US-Konzern Steuern in Höhe von 250 Millionen Euro plus Zinsen zurückfordern sollte. Amazon und Luxemburg hatten die Anschuldigungen zurückgewiesen und Widerspruch beim EU-Gericht eingereicht. Nun urteilte das Gericht, die Vorwürfe seien nicht hinreichend nachgewiesen worden.

Die Kommission war nach mehrjähriger Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass Luxemburg dem Unternehmen von Mai 2006 bis Juni 2014 wettbewerbswidrige Vorteile eingeräumt habe, um es an sich zu binden. Demnach habe der Staat einen »Steuervorbescheid« ausgestellt, wodurch die Abgaben »ohne triftigen Grund« verringert worden seien, wie die EU-Kommission am 4. Oktober 2017 erklärte. Der Steuervorbescheid habe es Amazon ermöglicht, den größten Teil seiner Gewinne von einem Unternehmen des Amazon-Konzerns, das der Luxemburger Steuer unterliegt (Amazon EU), auf eine andere Tochterfirma zu verlagern, bei dem das nicht der Fall ist (Amazon Europe Holding Technologies). Der Steuervorbescheid habe insbesondere vorgesehen, dass Amazon EU eine Lizenzgebühr an Amazon Europe Holding Technologies zahlt, so dass sich der zu versteuernde Gewinn von Amazon EU wesentlich verringerte. Diese Lizenzgebühren, konstatierte die EU-Kommission in ihrer Untersuchung, seien zudem »künstlich aufgebläht« worden. Unterm Strich soll Amazon auf drei Viertel seiner aus dem EU-Umsatz erzielten Gewinne keine Steuern gezahlt haben.

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Amazon im Jahr 2020 in der EU keine Körperschaftsteuer auf seine Gewinne gezahlt hatte. Im Gegenteil: Zu seinen 44 Milliarden Euro Einnahmen aus dem Europa-Geschäft erhielt das Unternehmen Steuergutschriften in Höhe von 56 Millionen Euro von der luxemburgischen Regierung. »Amazon, dem Unternehmen, das vom reichsten Mann der Welt geführt wird«, werden besonders vorteilhafte Steuerdeals (»Sweatheart Tax Deals«) gewährt, während die Beschäftigten »riesige Anstrengungen unternommen haben, um die Gesellschaften am Laufen zu halten, und dabei großen Risiken ausgesetzt waren«, sagte Oliver Roethig am Mittwoch auf jW-Anfrage. Roethig ist Regionalsekretär von UNI Europa, der europäischen Sektion von UNI Global Union, dem internationalen Gewerkschaftsbund für Beschäftigte im Dienstleistungssektor. Amazon habe sich vor allem auf eines spezialisiert: »rechtliche Lücken zu finden und maximal auszunutzen«.

Am selben Tag wurde Amazon-Chef Jeffrey Bezos vom EU-Parlament aufgefordert, bis zum 27. Mai im Rahmen einer Untersuchung zu den Arbeitspraktiken von Amazon auszusagen. In den USA lehnt er regelmäßig Einladungen zu Anhörungen vor dem Kongress ab. Im Juli 2020 sagte er erstmals im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung aus. Es zeige Amazons »allgemeine Verachtung gegenüber Demokratie« an sich, so UNI-Generalsekretärin Christy Hoffman gegenüber jW, wenn Bezos oder ein anderer aus seinem Führungsteam nicht aussage.

Dass die EU-Kommission das Urteil des EU-Gerichts akzeptieren wird, gilt als unwahrscheinlich. »Wir werden das Urteil sorgfältig prüfen und über mögliche weitere Schritte nachdenken«, erklärte die für Wettbewerbsfragen zuständige Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel. Momentan wehrt sich die Brüsseler Behörde vor dem EU-Gerichtshof gegen ein Urteil, mit dem das EU-Gericht eine Aufforderung an Irland gekippt hatte, vom I-Phone-Hersteller Apple bis zu 13 Milliarden Euro an Steuern zurückzufordern. Weitere Verfahren verlor die Kommission bereits, z. B. im Falle von Steuervorteilen der US-Kaffeehauskette Starbucks in den Niederlanden. Gewonnen wurden bislang lediglich ein Prozess um Steuervergünstigungen für die Fiat-Gruppe in Luxemburg in Höhe von rund 20 bis 30 Millionen Euro sowie ebenfalls am Mittwoch ein Verfahren um eine Steuernachforderung in Höhe von rund 120 Millionen Euro gegen den französischen Energiekonzern Engie. Mehr als 30 Fälle hat die EU-Kommission derzeit noch unter Beobachtung.