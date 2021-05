In fremden Gewässern

Ingo Wagner/dpa Deutsche Kriegsschiffe machen demnächst den Pazifik wortwörtlich unsicher (Wilhelmshaven, 20.12.2015)

Wird die Sicherheit der BRD in Zukunft nicht mehr am Hindukusch, dafür aber im Südchinesischen Meer verteidigt? Den Eindruck konnte gewinnen, wer die Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zu Wochenbeginn auf der »12. Nationalen Maritimen Konferenz« zur Kenntnis nahm. Als Exportnation, die ihre Ausfuhren zu einem Drittel über das Meer abwickelt, habe die Bundesrepublik ein tief verankertes Interesse an »sicheren und freien Seewegen«, erklärte die deutsche Verteidigungsministerin. Die »freie Schiffahrt« jedoch werde immer wieder bedroht. Sie müsse deshalb geschützt werden – in der Ostsee, im Nordatlantik, im Schwarzen Meer und sogar, das fügte Kramp-Karrenbauer hinzu, »in Fernost«. Ist es nicht so, dass der überwiegende Teil des deutschen China-Handels das Südchinesische Meer durchquert? Muss Berlin dort also nicht ein »Zeichen für freie Handelswege« setzen? Eben. Also wird im August die Fregatte »Bayern« schnurstracks nach Ostasien entsandt, bestätigte die Ministerin.

»Hafenbesuch« im Pazifik

Die gewaltigen Meere Asiens, der Indische und der Pazifische Ozean, rücken in wachsendem Maß ins Visier deutscher Marinestrategen. Hatten sie seit 2014 bei ihren Planungen zunächst besonders den Machtkampf gegen Russland im Blick, so nehmen sie sich jetzt auch eine Beteiligung am Machtkampf gegen China vor. Die Bundesregierung werde ihre außen- und militärpolitischen Aktivitäten »im indopazifischen Raum in der gesamten Bandbreite« ausweiten, »einschließlich des maritimen Bereichs«, heißt es in den »Leitlinien zum Indopazifik«, die die Regierung Anfang September 2020 verabschiedet hat: Dort gebe es »eine Reihe regionaler sicherheitspolitischer Risiken und Bedrohungen«, darunter »ungelöste Territorialfragen« – gemeint sind die Konflikte um die zahllosen Inseln, Riffe und Atolle im Südchinesischen Meer –, vor allem aber auch sich verschärfende »Gegensätze zwischen China und den USA«. All dies mache eine deutsche Präsenz erforderlich. Geplant seien etwa »Hafenbesuche« der deutschen Marine im Indopazifik »und die Teilnahme an Übungen sowie weitere Formen maritimer Präsenz im indopazifischen Raum«.

Die bevorstehende sechsmonatige Ostasienfahrt der Fregatte »Bayern«, die Kramp-Karrenbauer auf der Nationalen Maritimen Konferenz nun erneut bestätigte, setzt die Ankündigungen erstmals um – und sie entfacht schon jetzt Debatten. Das Kriegsschiff wird laut aktuellem Planungsstand nach einer Beteiligung an der NATO-Operation »Sea Guardian« im Mittelmeer und an der EU-Operation »Atalanta« am Horn von Afrika durch den Indischen Ozean nach Australien, anschließend weiter bis Japan fahren. Dort sind gemeinsame Übungen sowie eine Beteiligung an der Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea geplant. Anschließend soll die Fregatte das Südchinesische Meer durchqueren: ein Symbol, dass die BRD in den zunehmenden Streitigkeiten zwischen den USA und China fest an der Seite seines transatlantischen Verbündeten steht. Anfang Mai monierte nun der Londoner Thinktank Chatham House, Berlin gehe dabei nicht konfrontativ genug vor. Wusste man schon, dass die »Bayern« nicht in die Zwölf-Meilen-Zone um von China beanspruchte Inseln eindringen soll – US-Kriegsschiffe tun dies regelmäßig –, so teilte Chatham House jetzt mit, sie werde vor der Fahrt durch das Südchinesische Meer einen Hafenaufenthalt in Shanghai einlegen – eine Geste, die Beijing versöhnlich stimmen soll, sehr zum Ärger so mancher Strategen.

»Einsatzverband« geplant

Sorgen ganz anderer Art macht sich wiederum die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Die Berliner Denkfabrik konstatierte kürzlich, die deutsche Marine sei durch »ihre aktuellen Aufträge«, also die Beteiligung an den Operationen von NATO und EU im Mittelmeer sowie am Horn von Afrika und an den ständigen Einsatzverbänden der NATO, bereits derart gefordert, »dass sie neue nur übernehmen kann, wenn die bestehenden reduziert werden« – andernfalls drohe Überdehnung. Als Ausweg schlug die SWP die »Einrichtung eines ständigen maritimen Einsatzverbandes für den indopazifischen Raum« gemeinsam mit verbündeten Staaten vor: So könne »die potentielle Überdehnung nationaler militärischer Ressourcen minimiert werden«. Die »operative Führung und Planungsarbeit dieses Einsatzverbandes« könne zudem »in einem neuen, ortsfesten und regional ansässigen Hauptquartier erfolgen«. Dazu könne man womöglich mit Indien, Indonesien oder Singapur enger kooperieren.

Was auch immer aus dem Vorschlag wird: Die SWP berichtete darüber hinaus, zusätzlich zur deutschen Marine werde künftig »auch die Luftwaffe im indopazifischen Raum Flagge zeigen«. Sie solle bereits im kommenden Jahr daran gehen, »Tank- und Kampfflugzeuge im Rahmen von Langstreckenverlegungen nach Australien zu entsenden«. Dies diene »nicht allein dem Training der Langstreckenverlegung«. Vielmehr sei es »zu verstehen als Zeichen der Präsenz in der Region, der Abschreckung gegenüber Störern der stabilen Ordnung im Indopazifik und schließlich der Bereitschaft, schlagkräftige Mittel der Luftwaffe einzusetzen«. Der Aufmarsch der Bundeswehr am Pazifik gewinnt an Fahrt.