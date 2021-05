Leitung angezapft

Octavio Jones/REUTERS

Eine Cyberattacke führte in den vergangenen Tagen zu langen Schlangen an den Zapfsäulen in den USA. Betroffen war die größte Benzinpipeline des Landes. Sie transportiert etwa 45 Prozent aller an der Ostküste verbrauchten Kraftstoffe. Der Betrieb kam zwischenzeitlich komplett zum Erliegen. Folge waren landesweite Benzinengpässe. Die US-Administration hatte die Bürger bereits am Dienstag (Ortszeit) aufgefordert, keinen Kraftstoff zu bunkern. »Die nächsten Tage werden herausfordernd sein«, sagte Energieministerin Jennifer Granholm in Washington. (dpa/jW)