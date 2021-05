Auf absteigendem Ast

Sachelle Babbar/imago images/ZUMA Wire Die »Identitären« tragen ihre rechte Agenda verklärt zur Schau (München, 20.6.2020)

Nachdem die sich als hippe Jugendbewegung inszenierenden »Identitären« im Oktober 2012 in Frankreich gegründet worden waren, folgten schnell auch Faschisten in anderen europäischen Ländern dem Vorbild. Die aktuelle Ausgabe der Lotta. Antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen widmet ihren Schwerpunkt der neurechten »Identitären Bewegung« (IB) in der BRD. Diese suchte mit offensiver Öffentlichkeitsarbeit insbesondere in Onlinemedien die Aufmerksamkeit eines vor allem jungen Publikums. Erinnert sei an die Besteigung des Brandenburger Tors 2016 in Berlin durch Anhänger der IB, die dort ein Transparent mit dem Spruch »Sichere Grenzen – Sichere Zukunft« aufspannten und damit für das europäische Abschottungsregime agitierten.

Nach rund acht Jahren seit Gründung der IB ließe sich Britta Kremers Einleitung zufolge sagen, »dass es insbesondere durch kontinuierliche antifaschistische Aufklärung und Intervention« gelungen sei, der »hochtrabenden« Selbstbeschreibung einer »Bewegung«, die weder rechts noch links sein wolle und angeblich »0 Prozent Rassismus, 100 Prozent identitär« sei, eine realistische Einschätzung entgegenzusetzen. Toni Tomkes Beitrag zeichnet die Entwicklung der IB und deren ausgemachten Niedergang nach. Nicole Shanina legt einen Überblick der IB-Strukturen in Nordrhein-Westfalen vor, und Robert Wagner liefert Hintergrundinformationen über die französische Mutterorganisation »Génération identitaire«. Ergänzt wird das Ganze durch ein mit Vertretern der antifaschistischen Kampagne »Kick them out« geführtes Interview über Erfahrungen im Kampf gegen das mittlerweile gescheiterte IB-Hausprojekt im sachsen-anhaltischen Halle.

Neben einer Auswertung der Wahlantritte rechter Parteien bei den vergangenen Kommunalwahlen in Hessen und den AfD-Ergebnissen bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz widmet sich die Redaktion der Lotta zudem der hessischen Neonaziszene und der Entpolitisierung rechter Straftaten. Thema ist darüber hinaus der Prozess gegen die Neonazis Stephan Ernst und Markus Hartmann wegen der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) sowie der Start des neuen Untersuchungsausschusses beim Hessischen Landtag. Außerdem erinnert Jenny Brixton an den 25. Jahrestag der Ermordung von Patricia Wright. Wright war am 3. Februar 1996 in Bergisch-Gladbach durch den damals mit Haftbefehl gesuchten Neonazi Thomas Lemke vergewaltigt und umgebracht worden.

In der vorliegenden Ausgabe verdient neben den genannten Schwerpunktbeiträgen vor allem der Artikel der Kampagne »Tatort Porz« besondere Beachtung. Darin beschreiben die Autorinnen und Autoren, wie ein Jugendlicher 2019 in Köln-Porz von einem CDU-Lokalpolitiker mit einer Schusswaffe schwer verletzt wurde. Das Projekt begleitet den Prozess gegen den Schützen Hans-Josef Bähner am Landgericht Köln. Das Verfahren war zuletzt bis auf unbestimmte Zeit verschoben worden, wie es in einer Mitteilung der Kampagne vom 20. Februar hieß. Mit Blick auf zunehmende, flächendeckende Repression seziert Marcel Keienborg die geplanten Verschärfungen des Versammlungsrechts in Nordrhein-Westfalen. Keienborg erläutert die Auswirkungen auf Demonstrationen und Proteste, sollte der Gesetzentwurf aus dem Hause von Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) tatsächlich im Düsseldorfer Landtag verabschiedet werden.

Abgerundet wird die Frühjahrsausgabe der Lotta durch eine Auflistung faschistischer Umtriebe in NRW, mehrere Kurzrezensionen, einen Artikel zu den KZ-Außenlagern in Porta Westfalica und einen Beitrag von jW-Autor Jörg Kronauer über die extreme Rechte in Portugal und die »Chega«-Partei.