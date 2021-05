Kaum Privates

Bei den diesjährigen Grimme-Preisen für Fernsehen haben die öffentlich-rechtlichen Sender klar dominiert. 14 der 16 begehrten Auszeichnungen gingen an Produktionen oder Akteure von ARD-Anstalten und des ZDF. Die Preise sollen am 27. August verliehen werden. In der Kategorie »Information und Kultur« wurde der Dokumentarfilm »Loveparade – Die Verhandlung« (WDR/Arte) ausgezeichnet. Im Wettbewerb »Fiktion« erhielt »Für immer Sommer 90« (ARD) einen Grimme-Preis. Bei den Produktionen für Kinder und Jugendliche konnte sich unter anderem der Kurzfilm »Masel Tov Cocktail« (SWR/Arte) über Antisemitismus in Deutschland durchsetzen. In der Kategorie »Unterhaltung« bekam »Die Carolin-Kebekus-Show« (WDR) eine der begehrten Auszeichnungen. Als die beiden einzigen Produktionen privater Sender wurden »15 Minuten Joko & Klaas – Männerwelten« (Pro sieben) und »Unorthodox« (Netflix) prämiert. (dpa/jW)