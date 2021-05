2 für Joseph Beuys

Übersetzung: Jürgen Schneider

Die Dichterin und bildende Künstlerin Yuko Otomo (geb. 1950 in Sasebo, Nagasaki, Japan) lebt in New York City. Ihr Gedichtband »Study & Other Poems on Art« (Ugly Duckling Presse, 2013) enthält ihre poetischen Würdigungen von Künstlerinnen und Künstlern – von Giotto, Beckmann, Duchamp, Robert Frank bis zu Joseph Beuys sowie Bernd und Hilla Becher