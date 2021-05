Klaus-Dietmar Gabbert/dpa »Hätte es sie nicht gegeben, man hätte sie erfinden müssen«: Gisela Steineckert

Liebe Gisela, da warteten wir also in Deinem Auto vor der geschlossenen Schranke, und der Volkspolizist trat heran und sprach: »Bürgerin, ich belehre Sie hiermit, dass Sie sich nach Paragraph xyz der Straßenverkehrsordnung dieser Gleissperranlage regelwidrig genähert haben. Möchten Sie sich dazu äußern?« Die Frage war ins Kommandohafte geraten, aber Du antwortetest mit kokettem Augenaufschlag: »Tut mir leid, dieser Paragraph ist mir nicht zugestellt worden.« Der Polizist hatte eine solche Antwort noch nie gehört und ging – schließlich warst Du und bliebst immer eine schöne Frau – verwirrt ab. Ich gehörte damals ein bisschen zur Familie und wagte bei der Weiterfahrt den Einwand: »Aber eigentlich hat er doch recht.« – »In der Sache schon«, sagtest du und reimtest zu Ende: »Aber der Ton!« Warum blieb mir, was länger als ein halbes Jahrhundert her ist, bis heute im Gedächtnis? Wegen dieses Seufzers: »Aber der Ton!« Deine Forderung an Sprache, in allen Lebensmomenten angemessen zu sagen, was war, ist oder sein sollte, prägte so sehr Deinen Charakter und Deine Schreibweise, dass wir Youngster uns eine Scheibe abzuschneiden versuchten. Wir waren auf der Sinnsuche in dem unfertigen Land und der fragilen Welt. Da hat uns Deine Art, mit uns zu reden und zu arbeiten, gutgetan. Es mag Leute geben, die das vergessen haben, ich nicht. Aber auch Du hast nie verleugnet, in unserer Nähe gelernt zu haben.

Mentale Kraft, enormer Fleiß

Diese Nähe gab es schon früh im Oktoberklub (OK). Als die Dokumentaristin Gitta Nickel ihr Filmporträt über den OK »Lieder machen Leute« nannte, meinte sie die Rückwirkungen des Liederschreibens, des Gesangs, der Einbeziehung des Publikums, der lockeren Programmgestaltung und der kommunikativen Organisationsformen des Klubs auf die politische und ästhetische Bildung seiner Aktiven. Da warst Du mit Texten und Ratschlägen in unserer Mitte und bliebst es, als aus alledem eine landesweite Singebewegung und ein weltweit beachtetes Festival des politischen Liedes erwuchsen. Wenn Du über Debüts sprachst, warst Du Beraterin und nicht Jurorin. Du wusstest, wie verletzlich der Mut ist, der sich mit Versen vorwagt und dabei soviel Inneres preisgibt. Natürlich: ohne Kritik kein Weiterkommen. »Aber der Ton!« Auch bewunderte ich immer Deine mentale Kraft und Deinen enormen Fleiß. Wer Dich besser kannte, konnte auch Verwundbarkeit entdecken. Wenn Du sie zu verbergen suchtest, dachte ich, das komme aus der eisernen Disziplin, mit der Du Deine beruflichen und privaten Wege gegangen bist. Gehen musstest, denn Deine schriftstellerische Arbeit hatte lange eine Familie zu ernähren.

Deine Wege sind frappant: als Tochter eines Dienstmädchens 1931 in Berlin geboren, im Krieg nach Österreich evakuiert, dort die Volksschule besucht, 1946 nach Berlin zurückgekehrt, hier eine kaufmännische Lehre absolviert, als Sprechstundenhilfe und Sachbearbeiterin gejobbt, als Autodidaktin (!) das literarische Handwerk erlernt, seit 1957 fast immer freischaffend, Drehbücher, Hörspiele, Songtexte, Gedichte und Prosa geschrieben, gern mit einer Vorliebe für das heitere Sujet (Deine Eulenspiegel-Erfahrungen), zu DDR-Zeiten auch Funktionen im Schriftstellerverband und im Komitee für Unterhaltungskunst übernommen. Damals in der Schönhauser Allee warst Du eine exzellente Gastgeberin mit Spaß an allen Tonarten gepflegter Plauderei. Ich bin gern bei Dir eingekehrt. Um Deine Tochter Kirsten zu treffen, wegen der häufigen Präsenz interessanter Leute im wohnlichen Mittelzimmer und weil man außer ­Versemachen noch was über Möbel, Grafiken, Porzellan und Wundpflaster für Liebes- und anderen Lebenskummer lernen konnte.

Aus Deiner Filmografie habe ich »Auf der Sonnenseite« zu meinem Liebling erklärt. Unter den vielen Büchern Favoriten zu nennen, fällt schwerer. Ich habe »Musenkuss und Pferdefuß« sehr geliebt. Die von Dir 1964 mit Sorgfalt herausgegebene Sammlung vorwiegend heiterer Verse von Hans Sachs bis Paul Wiens half mir beim Texteschreiben für die Beatband Team 4 mehr, als ich damals zugab. Und Deine Erinnerungen »Eines schönen Tages«, die von den Spannungsfeldern zwischen Zweifel und Selbstermutigung kein Jota mildern, verfallen nirgends in dieses »Wie konnte ich nur?«, das der gewendete Kulturbetrieb heute so gerne hört. Du zitterst vor Zorn, wenn Du Wolf Biermanns unflätige Ausfälle gegen den Arbeitersänger Ernst Busch schilderst. Du warst mal um Podien für ihn bemüht. Deine Enttäuschung, wie der Barde solchen Einsatz vergalt, ist heute dem politischen Mainstream nicht willkommen. »Aber der Ton« musste raus, wenn man nicht ersticken wollte. Das nenn’ ich ehrlich.

Anders schwer

Und dann die Lieder. Mein Kardiologe pfiff, als ich ihm vom diesem Gruß erzählte, den Hit »Als ich fortging«. Du hast die Gabe, »Deinen« Interpreten Texte auf den Leib zu schreiben, die in guter Ehe mit Musik die Potenz von Ohrwürmern haben. Bei Veronika Fischer, Dirk Michaelis, Frank Schöbel, Jürgen Walter und vielen anderen war das zu hören. Wenn Du es willst, sind Deine Verse gut zu vertonen, zum Glück musst Du sie nicht singen.

Die Vorsteher der Künstlerverbände hatten es nach dem Fall der DDR anders schwer als zuvor. Dir als Präsidentin des Komitees für Unterhaltungskunst muss es genauso gegangen sein. Vorher war es mühsam, die Interessen der Künstler so engagiert und gleichberechtigt wie möglich »oben« durchzusetzen. Später war es bitter, Vorwürfe zu ertragen, zu nahe am »Oben« gewesen zu sein. Sie rochen allzuoft nach Vergesslichkeit oder alter Rechnung. Toni Krahl, eine Weile Vizepräsident an Deiner Seite und sonst um Ämterschelte nicht verlegen, attestiert Euch beiden in seinen »Rocklegenden« einen guten Draht. »Hätte es sie nicht gegeben, man hätte diese Frau für die Position der Präsidentin erfinden müssen.«

Nicht für diese Position allein! Viele haben Dir vieles zu verdanken. Die Leute in dem untergegangenen Land nehmen Deine Texte als Schallfolie ihres Lebens, und die ist langlebig. Mach nur so weiter! Und: Über ein paar nette Zeilen von Dir zu meinem 90. würde ich mich sehr freuen. Überleg’s Dir in Ruhe, es sind noch 17 Jahre Zeit. Heute aber lass Dich in alter Freundschaft umarmen!