Festgefahrene Verhandlungen

David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa Pere Aragones (M.), Vizepräsident von Katalonien und Kandidat der katalanischen Regionalpartei ERC, spricht im Regionalparlament in Barcelona (26.3.2021)

Auch mehr als 80 Tage nach Beginn der Koalitionsverhandlungen hat Katalonien noch immer keine neue Regierung – obwohl die Parteien, die eine Unabhängigkeit der spanischen Region befürworten, die Mehrheit im Parlament stellen. Bei der Wahl im Februar waren die sozialdemokratische Republikanische Linke (ERC), die rechtskonservative Junts per Catalunya (JuntsxCat) und die linke Kandidatur der Volkseinheit (CUP) zusammen auf 52 Prozent gekommen. Am Montag berichtete die Tageszeitung El País, ERC und JuntsxCat hätten sich heftig zerstritten.

Marta Vilalta, Sprecherin der ERC, wird von der Zeitung mit den Worten zitiert: »Wir sind tief enttäuscht und fühlen uns betrogen.« Als Grund machte El País Fragen nach der Strategie auf dem Weg zur Unabhängigkeit aus. Während JuntsxCat dem »Rat der Republik« – eine inoffizielle Einrichtung – eine wichtige Rolle einräumen möchte, lehnt ERC, die auf nationaler Ebene zumindest teilweise mit der Madrider Zentralregierung kooperiert, eine »Bevormundung« durch den Rat ab.

Sollten die Parteien bis zum 26. Mai keine Einigung erzielen, müssen Neuwahlen angesetzt werden. Die ERC, die am 14. Februar hinter dem PSOE-Ableger PSC die zweitmeisten Stimmen gewinnen konnte, möchte ihren Vorsitzenden Pere Aragonès zum nächsten Regierungschef machen. Wie mehrere Medien berichteten, scheren jedoch vermehrt Teile von JuntsxCat aus, einige sind Neuwahlen nicht abgeneigt. Bereits Anfang April hatte Laura Borras, Parlamentspräsidentin der Partei, erklärt, eine Regierungsbeteiligung sei keineswegs sicher. Kataloniens ehemaliger Regierungschef Carles Puigdemont, der trotz seines Exils weiterhin Vorsitzender der Rechtskonservativen ist, ließ am Sonnabend verlauten, seine Partei bereite sich darauf vor, »zu kämpfen, egal wo« – eine Formulierung, die den Gang in die Opposition zumindest nicht ausschließt.

Hintergrund der Meinungsverschiedenheiten ist weiterhin auch der Umgang mit dem Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017, das von der Zentralregierung in Madrid für illegal erklärt wurde. Am Wahltag hatte es brutale Polizeigewalt gegeben. Beispielsweise erklärte Josep Costa von JuntsxCat, eine gut funktionierende Regierung in Katalonien sei zwar notwendig. Wenn der Preis für eine solche allerdings sei, die von Madrid angestrengten politischen Verfahren gegen Unabhängigkeitsbefürworter zu »begraben«, sei das »schlechter als Neuwahlen«.

Die auf das Unabhängigkeitsreferendum folgende brutale Repression des spanischen Staates ist keineswegs beendet. Während einige der wegen des Referendums verfolgten Politiker ins Ausland flohen, gingen andere ins Gefängnis. So der JuntsxCat-Generalsekretär Jordi Sànchez, der aus der Haft heraus an den Koalitionsverhandlungen mit der ERC teilnimmt. Am Dienstag wies das spanische Parlament erneut einen Antrag von JuntsxCat, ERC und CUP zurück, in dem ein Amnestiegesetz für die inhaftierten katalanischen Politiker gefordert wurde. Der sozialdemokratische PSOE, die rechte Volkspartei sowie die Ultrarechten von Vox verhinderten eine Debatte dazu.

Allerdings bestehen Differenzen auch in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. So haben sich auf der einen Seite ERC und CUP in einem vorläufigen Koalitionspapier auf die Einführung eines Grundeinkommens geeinigt. Während die Linken von En Comú Podem erklärten, für eine ERC-Regierung stimmen zu wollen, sollten die Sozialdemokraten ihr Versprechen einhalten, lehnt JuntsxCat ein Grundeinkommen ab. Auch sicherheitspolitisch stehen die Rechtskonservativen für eine härtere Gangart und befürworten beispielsweise den Einsatz von Gummigeschossen gegen Protestierende durch die Polizei.