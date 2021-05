Heftiger Beschuss

Ibraheem Abu Mustafa/Reuters Bei Angriffen der israelischen Armee auf Ziele im Gazastreifen sind am Dienstag mehr als 100 Palästinenser verletzt worden

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind zwischen Montag abend und jW-Redaktionsschluss am Dienstag mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen, darunter neun Kinder. 103 Personen wurden verletzt. Das berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan am Dienstag. Mit dem Angriff übte Israel Vergeltung für aus Gaza abgefeuerte Raketen der Hamas und des Islamischen Dschihad.

Die beiden islamistischen Organisationen reagierten darauf mit noch heftigerem Beschuss. Die ganze Nacht über flogen ununterbrochen Raketen in den Süden Israels. In Aschkelon wurde ein Wohnhaus getroffen, sieben Bewohner wurden verletzt. »Als Antwort auf die mehr als 200 Raketen, die von Gaza auf Israel abgefeuert wurden, haben wir in der Nacht 15 Hamas-Terroristen getötet und 130 Ziele der Hamas und des Islamischen Dschihad zerstört«, teilte die israelische Armee am frühen Dienstag morgen auf Twitter mit. Der Islamische Dschihad meldete den Tod von drei Kommandanten.

Beide Seiten setzten am Dienstag ihre Attacken fort. Die Hamas und der Islamische Dschihad nahmen dabei auch das nur etwa 30 Kilometer Luftlinie von Tel Aviv entfernte Aschdod ins Visier. Der Beschuss war offenbar so heftig, dass das israelische Luftabwehrsystem »Eisenkuppel« längst nicht alle Raketen abfangen konnte, berichtete Times of Israel.

Die Hamas behauptete, sie habe am Dienstag innerhalb von fünf Minuten 137 Raketen auf Aschdod und Aschkelon abgefeuert, und warnte, sie habe noch »viele Überraschungen« in petto, wie Times of Israel schrieb. Am frühen Nachmittag traf eine Rakete ein Wohnhaus in Aschkelon. Dabei kamen zwei Frauen ums Leben, berichtete die Zeitung. Weitere Häuser wurden zum Teil stark beschädigt. Zwei Erwachsene und ein zwölf Jahre alter Junge wurden leicht verletzt. Israel schloss sicherheitshalber die Schulen im Süden des Landes.

Die israelische Luftwaffe griff ihrerseits Ziele in Gaza an, dabei starb eine Palästinenserin, als eine Rakete in ein Wohnhaus im Flüchtlingslager Schati einschlug, meldete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Der Sprecher der israelischen Armee, Hidai Zilberman, erwartete, dass die Kämpfe noch mehrere Tage anhalten könnten. Laut Times of Israel schloss er auch eine israelische Bodenoffensive nicht aus.

Die erneute Eskalation der Gewalt begann bereits am Montag morgen um acht Uhr Ortszeit, als die israelische Polizei schwerbewaffnet auf das Gelände der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem eindrang, der drittwichtigsten Moschee des Islams. »Vielleicht 1.000 israelische Polizisten stürmten durch alle Tore der Al-Aksa und begannen, Gummigeschosse und Tränengas abzufeuern. Ein Polizist warf eine Blendgranate in die Moschee«, zitierte der Sender Al-Dschasira einen Augenzeugen am Montag.

Der Rote Halbmond zählte 334 Verletzte, von denen 258 in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Unter den Verletzten befanden sich anscheinend auch Sanitäter der Organisation. »Was hier vor sich geht, ist ein Verbrechen der israelischen Besatzung gegen das Recht zum Gebet«, sagte Mohammed Hussein, der Großmufti von Jerusalem gegenüber Al-Dschasira.

Nach dem Gewaltexzess in der Al-Aksa stellten Hamas und der Islamische Dschihad ein Ultimatum: Bis 18 Uhr müsse sich die israelische Polizei von der Moschee zurückziehen. Kurz nach Ablauf des Ultimatums begann der Raketenbeschuss. Wenig später reagierte Israel mit dem blutigen Angriff auf den Gazastreifen.

Aus Sicherheitsgründen wurde ein Marsch von rund 30.000 radikalen Siedlern in der Altstadt von Jerusalem abgebrochen, die am Montag die Eroberung Ostjerusalems durch die israelische Armee im Sechstagekrieg von 1967 feierten. Abgeordnete der Knesset, die in Jerusalem tagte, mussten Schutzräume aufsuchen, berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz.

Die Unruhen in Jerusalem, die seit dem Beginn des Fastenmonats Ramadan vor fast vier Wochen anhalten, weiteten sich in der Nacht zu Dienstag erstmals im großen Stil auf die Westbank aus. In Norden von Ramallah wurden an einem israelischen Checkpoint 46 Demonstranten während Auseinandersetzungen mit der Polizei durch Gummigeschosse verletzt, so WAFA. Auch in Nablus, Al-Khalil (Hebron) Dschenin und Tulkarm gab es insgesamt mehr als ein Dutzend Verletzte.